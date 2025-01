Gold: Steigender Preis übertrifft Rekord-Gewinnmitnahmen

Die in Deutschland lebenden BullionVault-Nutzer haben im letzten Jahr ihre Goldbestände um 4,0 Prozent reduziert. Aber die steigenden Preise führten dazu, dass sie am Ende des Jahres 2024 30,1 Prozent mehr Wert besaßen. Weltweit gingen die Goldbestände aller Kunden um 6,0 Prozent zurück, während der Wert um 26,4 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro anstieg.

„Die Rekordpreise für Gold führten 2024 zu erheblichen Gewinnmitnahmen unter deutschen und anderen westlichen Investoren“, sagt Adrian Ash, Director of Research bei BullionVault. „Aber die Menschen haben Gold und Silber nicht so schnell verkauft, wie die Preise gestiegen sind. Und das obwohl steigende Aktienmärkte und der höchste Realzins für Bargeldsparen seit der Zeit vor der globalen Finanzkrise die Menschen auch dazu ermutigt haben, einen Teil ihrer Gewinne auf die Bank zu bringen und ihre Investitionen neu zu balancieren. Das zeigt ein solides Engagement für Edelmetalle zu Beginn des Jahres 2025“.

Eine Umfrage unter BullionVault-Nutzern im Dezember, von denen neun von zehn in Westeuropa oder Nordamerika ansässig sind, prognostiziert einen Anstieg des Goldpreises um 17,6 Prozent in diesem Jahr, mit einem Jahres-Endkurs von 3.070 US-Dollar pro Feinunze, was bei den aktuellen Wechselkursen 2.951 Euro entspricht

Die Zahl der deutschen Anleger, die sich für den Verkauf von Gold entschieden, sank im Dezember um 33,1 Prozent gegenüber dem November und damit auf ein Sechs-Monats-Tief. Aber auch die Zahl derjenigen, die einen persönlichen Goldbestand aufbauen oder aufstocken, ging zurück und lag um 17,6 Prozent unter dem 15-Monats-Hoch vom November.

Dies führte dazu, dass der Gold-Investor-Index Deutschland (GII DE) – ein einzigartiges Maß für die Aktivität privater Anleger in physischen Goldbarren – im Vergleich zum November um 0,5 Punkte auf 55,3 sank.

Der GII DE erreichte im März 2020, als sich die Coronavirus-Pandemie weltweit ausbreitete, einen Höchststand von 82,4 Punkten und erreichte im März 2024 einen Tiefststand von 49,3 Punkten, was bei einem Wert unter 50 Punkten mehr Verkäufer als Käufer anzeigt. Im Durchschnitt der letzten 12 Monate sank der GII DE um 0,8 Punkte auf 53,6 und damit auf seinen bisher niedrigsten Jahreswert.

„2024 war nur für westliche Investoren ein Bullenmarkt in Bezug auf den Preis“, so Ash. „Die Goldnachfrage blieb das zweite Jahr in Folge negativ, weil sich der Konflikt in den großen westlichen Volkswirtschaften auf die Wahlurnen beschränkte und die Aktienmärkte neue Höchststände erreichten. Diese Ruhe scheint nun, da das Jahr 2025 beginnt und Trumps Sieg bei den US-Wahlen zu einem Anstieg der Erstkäufer geführt hat, insbesondere in Europa, fragil zu sein.“

Im Vergleich zu 2023 ist die Zahl der weltweiten Erstnutzer von BullionVault im vergangenen Jahr um 42,4 Prozent gestiegen und hat damit den höchsten Stand an neuen Investoren seit 2021 erreicht. Fast die Hälfte von ihnen eröffnete ihr Konto in den letzten vier Monaten, und mehr als 60 Prozent dieser neuen Nutzer leben in Großbritannien, Deutschland oder Frankreich.

Einen Überblick über den aktuellen Goldpreis finden Sie hier.