Gold: Umfrage zeigt enormes Preis-Potenzial

Die Neujahrsumfrage von BullionVault zeigt, dass 31,4 Prozent der Privatanleger in diesem Jahr Bedenken wegen geopolitischer Risiken äußern. Ihrer Meinung nach wird dieser Faktor einen entscheidenden Einfluss auf die Preisentwicklung von Gold, Silber und anderen Edelmetallen im Jahr 2025 haben. Die Umfrage, an der 1.443 Anleger teilnahmen, verdeutlicht die aktuelle Stimmung und die Bedenken der Investoren in einem zunehmend unsicheren globalen Umfeld.

„Die Anleger sind sich der Risiken bewusst, die durch geopolitische Spannungen und die anhaltende Verschuldung entstehen“, kommentiert Adrian Ash, Director of Research bei BullionVault. „Diese Faktoren treiben die Nachfrage nach Edelmetallen als Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheiten.“

[mehr-dazu-lesen|

Laut Umfrage glauben 20,8 Prozent der Anleger, dass die Höhe der Regierungsdefizite und damit der Verschuldung den größten Einfluss auf die Edelmetallpreise in diesem Jahr haben wird, während 16,8 Prozent geldpolitische Maßnahmen wie Zinssätze und quantitative Lockerung als entscheidend ansehen.

Anleger der Umfrage gaben außerdem an, welche Herausforderungen sie für die Weltwirtschaft bis 2050 sehen. An der Spitze dieser Sorgen sehen 28,5 Prozent der Befragten Regierungsdefizite und Schulden als das drängendste Problem, gefolgt von einem Verlust des Vertrauens in die Regierung (18,8 %) und dem Risiko eines offenen Krieges zwischen Großmächten (17,5 %). Diese Bedenken spiegeln die Unsicherheiten wider, mit denen Anleger in den kommenden Jahren konfrontiert sein werden.

„Die Umfrageergebnisse verdeutlichen, wie wichtig es für Anleger ist, sich mit den zugrunde liegenden wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken auseinanderzusetzen“, fügt Ash hinzu. „Edelmetalle bleiben eine bewährte Strategie zur Risikominderung in einem zunehmend komplexen globalen Umfeld.“

Angesichts dieser Herausforderungen sind die Anleger optimistisch, was die Zukunft der Edelmetallpreise angeht. Sie gehen davon aus, dass der Goldpreis bis zum Jahresende weiter um 14,3 % gegenüber dem derzeitigen Preis von 2.686 US-Dollar steigen wird. Die gewichtete Durchschnittsprognose für den nächsten Silvesterabend liegt bei 3.070 US-Dollar pro Unze. Das entspräche für deutsche Anleger beim heutigen Wechselkurs 2.629 Euro.

Einen Überblick über den aktuellen Goldpreis finden Sie hier.