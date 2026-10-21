Goldpreis fällt unter 4.130 US-Dollar: Ölpreis und Fed-Sorgen belasten

Goldpreis aktuell: Die Feinunze fällt am 20. Oktober 2026 um rund 0,5 Prozent auf 4.118 bis 4.128 Dollar. Dahinter stehen der auf ein Fünfmonatshoch gestiegene Ölpreis und die Sorge vor dem Zinskurs der Fed unter ihrem neuen Chef Kevin Warsh. Die Zentralbanken wollen ihre Goldreserven dennoch weiter aufstocken.

Der Goldpreis aktuell gibt nach: Am 20. Oktober 2026 verliert die Feinunze rund 0,5 Prozent. Je nach Handelsplatz notiert sie zwischen 4.118 und 4.128 Dollar. Ursache ist in erster Linie der Ölmarkt. Die Sorte Brent steigt am selben Tag auf etwa 111 Dollar pro Barrel und damit auf den höchsten Stand seit fünf Monaten. Teureres Öl nährt Inflationserwartungen. Diese Erwartungen gelten an den Märkten derzeit als Argument für eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Gold wirft keine laufenden Zinsen ab und verliert dadurch an Reiz.

Goldpreis aktuell: Warum der Ölpreis die Notierung drückt

Laut Bob Haberkorn, Senior Market Strategist bei StoneX, belastet vor allem der auf über 100 Dollar gestiegene Ölpreis derzeit die Edelmetalle. Zudem rechnet David Morrison, der bei Trade Nation als Senior Market Analyst tätig ist, mit einer erneuten Reaktion an einer wichtigen Marke: „Es sieht so aus, als könnte [Gold] die Unterstützung um 4.100 Dollar erneut testen“, sagt Morrison.

Dahinter steht ein einfaches Muster: Steigende Energiepreise erhöhen die Inflationserwartungen. Höhere Inflationserwartungen sprechen für einen restriktiveren Kurs der Fed. Ein höheres Zinsniveau schmälert anschließend den relativen Reiz von Gold gegenüber verzinsten Anlagen. Bereits am 28. September 2026 zeigte sich dieser Effekt deutlich: Spotgold verlor innerhalb nur eines Handelstages 3,3 Prozent und fiel auf 4.146,51 Dollar je Feinunze - den tiefsten Stand seit sieben Wochen. Sherif Othman, Chef von Poise Investment Advisors, erläutert den Hintergrund: Weil Gold keine Zinsen abwirft, wenden sich Anleger bei steigenden Anleiherenditen vom Metall ab.

Fed-Zinsentscheid unter Kevin Warsh im Blick

Seit Mai 2026 hat sich die geldpolitische Ausgangslage verändert. Der US-Senat bestätigte Kevin Warsh am 13. Mai 2026 mit 54 zu 45 Stimmen als neuen Fed-Vorsitzenden. Am 22. Mai 2026 trat er die Nachfolge von Jerome Powell an. Unter seiner Führung hob die Notenbank den Leitzins am 16. September 2026 auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent an - ein Plus von 0,25 Prozentpunkten. Das Gremium entschied einstimmig mit zwölf zu null Stimmen. Es war die erste Anhebung seit 2023.

Aus dem Sitzungsprotokoll geht hervor, dass die Gesamtinflation gemessen am PCE-Index damals bei 3,8 Prozent lag. Die Kernrate erreichte 3,4 Prozent. Beide Werte lagen damit über dem Zielwert von zwei Prozent. Als Risikofaktoren benannte das Komitee ausdrücklich Energiepreise, geopolitische Spannungen und Investitionen im Zuge der KI-Entwicklung.

Der nächste Fed-Zinsentscheid fällt am 27. und 28. Oktober 2026. Nach Daten des CME-FedWatch-Tools lag die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Zinspause im Oktober am 20. Oktober zwischen 83 und 94 Prozent. Für Dezember rechnete der Markt hingegen mit 90 bis 94 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine weitere Erhöhung. Kyle Rodda, Analyst bei Capital.com, erwartet im Vorfeld der Sitzung Ausschläge: „Es wird am Markt zu starken Bewegungen kommen“, sagt Rodda.

Sitzung Termin Markterwartung (Stand: 20. Oktober 2026) Oktober-Sitzung 27./28. Oktober 2026 83 bis 94 Prozent Wahrscheinlichkeit für Zinspause Dezember-Sitzung voraussichtlich Dezember 2026 90 bis 94 Prozent Wahrscheinlichkeit für weitere Zinserhöhung Quelle: CME Group (FedWatch Tool)

Nach der Goldrally: 26 Prozent unter dem Rekordhoch

Die aktuelle Schwäche lässt sich erst im Rückblick auf die vorausgegangene Goldrally einordnen. Im Januar 2026 kletterte die Feinunze auf ein Rekordhoch von rund 5.594 bis 5.600 Dollar. Umgerechnet erreichte der Höchststand Ende Januar etwa 4.618 Euro je Feinunze. Seither bewegt sich der Markt in einer Korrekturphase. Damit notiert der Goldpreis aktuell rund 26 Prozent unter diesem Allzeithoch. In Euro bewegt sich das Metall im Oktober 2026 bei etwa 119 Euro pro Gramm.

Datum Ereignis Goldpreis je Feinunze Januar 2026 Rekordhoch ca. 5.594 bis 5.600 US-Dollar 28. September 2026 Einbruch um 3,3 Prozent an einem Handelstag 4.146,51 US-Dollar 20. Oktober 2026 Aktueller Stand 4.118 bis 4.128 US-Dollar Quelle: eigene Zusammenstellung auf Basis von Marktdaten (Reuters, Al Jazeera)

Zentralbanken kaufen Gold trotz der Kursschwäche

Während der Goldpreis aktuell schwankt, bleibt die Nachfrage der Notenbanken hoch. Im August 2026 kauften Zentralbanken laut World Gold Council netto 39 Tonnen hinzu. An der Spitze stand China mit rund 20 Tonnen, gefolgt von Polen und Usbekistan mit jeweils etwa acht Tonnen. Im Juli fiel der Nettozukauf mit 23 Tonnen geringer aus. In Summe kommen die Notenbanken bis Juli 2026 auf rund 130 Tonnen. Damit liegen sie unterhalb des Vorjahreswerts von rund 160 Tonnen im selben Zeitraum.

Rekordwert bei den Kaufabsichten

76 Zentralbanken äußerten sich im Rahmen der Central Bank Gold Reserves Survey 2026 des World Gold Council zwischen dem 5. Februar und dem 19. Mai 2026. Davon gaben 45 Prozent an, ihre eigenen Reserven binnen zwölf Monaten aufstocken zu wollen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Erhebung. Zudem rechnen 89 Prozent mit einem Anstieg der weltweiten Zentralbank-Goldreserven. Zum Vergleich: In den vergangenen vier Jahren kauften Notenbanken durchschnittlich etwa 1.000 Tonnen Gold jährlich, in früheren Perioden lag der Wert bei rund 500 Tonnen pro Jahrzehnt.

Konsequenzen der Entwicklung für Berater und Anleger

Relevant ist diese Entwicklung besonders für Finanzberater, Vermögensverwalter und Anleger, weil sich hier zwei gegenläufige Trends überschneiden. Die strukturelle Nachfrage der Zentralbanken bleibt intakt. Kurzfristig reagiert der Goldpreis aktuell hingegen empfindlich auf Zinserwartungen, den Dollar und die Energiepreise. Das erklärt, weshalb Gold trotz der hohen Nachfrage der Notenbanken seit Ende September mehrfach deutlich nachgegeben hat.

Für das laufende Jahr gibt Goldman Sachs, so geht aus Marktberichten hervor, ein Kursziel von 4.900 Dollar pro Feinunze bis Dezember 2026 aus. Dabei handelt es sich um eine Prognose der Investmentbank, nicht um eine gesicherte Tatsache. Der nächste Taktgeber für den Goldpreis aktuell ist der Fed-Termin am 27. und 28. Oktober.