Goldpreis schraubt sich auf neuen Rekordwert

Die Nettonachfrage nach Gold auf BullionVault machte die Gewinnmitnahmen vom Neujahrstag 2023 mit den höchsten Quartalskäufen seit Frühjahr 2021 wieder wett.

Der Goldpreis erreichte zwischenzeitlich einen neuen Rekord für ein Kalenderquartal in allen wichtigen Währungen und lag zwischen April und Juni im Durchschnitt bei 1.814 Euro pro Feinunze.

Im vergangenen Jahr erreichte der Goldpreis im Jahresdurchschnitt einen neuen Rekord von 1.710 Euro pro Feinunze. Im März stieg er auf ein neues Quartalshoch von 1.818 und im Mai auf ein neues Monatshoch von 1.833 Euro.

„Steigende Zinsen könnten eine Herausforderung für die Rekordpreisentwicklung von Gold in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 darstellen“, sagt Adrian Ash, Director of Research bei BullionVault. „Aber die Faktoren, die bisher dazu beigetragen haben, dass der Goldpreis die steilsten Zinserhöhungen seit Anfang der 1980er Jahre überstanden hat, bleiben ungelöst. Die zugrundeliegende Unterstützung des Goldpreises durch die Geopolitik, die starke Inflation und die finanzielle Unsicherheit wird nun durch das Risiko verstärkt, dass die westlichen Zentralbanken zu viel und zu spät tun und damit eine Rezession auslösen“, erklärt Ash.

Auf Monatsbasis sank der durchschnittliche Goldpreis im Juni 2023 gegenüber Mai um 2,3 Prozent in Euro. Das ist der stärkste Rückgang seit einem Jahr. Damit sank der monatliche Goldpreis jedoch nur auf ein 3-Monats-Tief von 1.791 Euro pro Unze und lag nur knapp 40 Euro unter dem Rekordhoch vom Mai 2022.

Die Privatanleger reagierten jedoch so stark wie seit Oktober nicht mehr. Damals war der Goldpreis auf den niedrigsten Stand seit 2,5 Jahren gefallen – und sowohl der Globale Gold Investor Index (GII) als auch der GII Deutschland stiegen auf ein Achtmonatshoch, und zwar um 1,8 Punkte auf 56,2 bzw. um 3,1 Punkte auf 57,3.

Der Index zeigt das Verhältnis von Käufern und Verkäufern an. Er würde bei 50,0 liegen, wenn die Zahl der Personen, die Goldbestände aufbauen oder aufstocken, genau der Zahl der Verkäufer entspräche. Der Gold Investor Index erreichte im März 2020, als sich die Coronakrise abzeichnete, mit 65,9 ein Jahrzehnthoch und fiel im Januar dieses Jahres auf ein 4,5-Jahres-Tief von 50,6.

Mit einem Gesamtvolumen von mehr als einer halben Tonne zwischen April und Juni 2023 waren die Käufe der globalen Investoren nach Abzug der Verkäufe im zweiten Quartal die größten seit dem zweiten Quartal 2021. Das brachte den Gesamtbestand der BullionVault- Kunden auf einen neuen Rekord von über 48,2 Tonnen im Wert von 2,7 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte der Nettonachfrage des zweiten Quartals entfiel auf Kunden aus der Eurozone.

Ash ergänzt: „Der Juni ist normalerweise ein ruhiger Monat für neues Interesse an Edelmetallen, aber im letzten Monat gab es die wenigsten Erstkäufer seit April 2014, als Gold und Silber nach dem Ende der globalen Finanzkrise in einer tiefen Baisse steckten. Da die Zinssätze für Bargeld weiter steigen, wird sich die breite Öffentlichkeit wahrscheinlich weiterhin davor scheuen, in Gold zu investieren, bis eine neue Krise den Wert des Goldes als finanzielle Versicherung wieder ins Rampenlicht rückt“.

Weltweit ist die Zahl der Erstinvestoren in Edelmetalle im letzten Monat gegenüber Mai um fast ein Drittel gesunken. BullionVault verzeichnete einen Rückgang von 32,8 Prozent, angeführt von den Vereinigten Staaten (-59,7 Prozent) und Frankreich (-58,1 Prozent), während Großbritannien relativ stabil blieb (-19,7 Prozent).

Die Zahl der Erstkäufer blieb am stärksten in Deutschland (-8,7 Prozent), wo das Interesse an Neuanschaffungen in der ersten Jahreshälfte 2023 bereits stark von den phänomenalen Niveaus des letzten Jahrzehnts zurückgegangen war, und zwar dank der rekordhohen Euro- Goldpreise und der steigenden Zinssätze für Bankguthaben, die bestehende Besitzer zum Verkauf und zur Gewinnmitnahme einluden.