Die Grundsteuerreform ist da, doch an die Frist hält sich anscheinend nicht einmal der eigene Staat. Während die Normalbürger dafür horrende Strafen zahlen sollen, ist es beim Bund wie es aussieht vollkommen okay. Wir hatten eine Frist bis 31.1. und der Bund bis September?! Welche Strafen drohen und was zu beachten ist, zeigt eine neue Folge "Finanzielle Intelligenz" mit Marc Friedrich.