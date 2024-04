Hansainvest bringt ELTIF 2.0 ohne Mindestanlagesumme

Der Porta Equity ELTIF ist ein in Luxemburg aufgelegter, offener Publikums-AIF-Dachfonds (FCP Teil II) mit einer Fondslaufzeit von 20 Jahren, teilt Handsainvest mit. Der ELTIF (European Long-Term Investment Fund) investiert in Zielfonds in den Bereichen Private Equity, Venture Capital und Private Debt und ziele auf „eine attraktive und risikoadjustierte Rendite aus langfristigen Investments“ ab.

Dabei richtet sich der Fonds ohne Mindestanlagesumme sowohl an institutionelle als auch an private Anleger in Deutschland. Die Ausgabe der depotbankverwahrfähigen Fondsanteile und die Berechnung des Nettoinventarwert erfolgt auf täglicher Basis, so Hansainvest.

Im Gegensatz zu klassischen Private-Equity-Fonds sind die Anteile des Porta Equity ELTIF laut Hansainvest leichter handelbar – nach einer Mindesthaltedauer von zwei Jahren und unter Beachtung einer einjährigen Kündigungsfrist (wobei es dabei streng genommen nicht um Handel, sondern um Rückgabe der Anteile geht, die zudem bei zu hohem Rückgabevolumen eingeschränkt werden kann). Als Dachfonds investiert der Fonds in mehrere ELTIF-konforme Zielfonds. Die Anlagestrategie des Fonds ist aktiv und nicht an einen Index gebunden.

„Während die Anlageklasse Private Equity bei institutionellen Investoren längst einen etablierten Portfoliobaustein bildet, ist sie für Privatanleger oftmals noch ein weißer Fleck“, sagt Dr. Christof Schlindwein, Geschäftsführer des Fondsinitiators und -beraters Porta Equity GmbH. Nach einer Reform der europäischen ELTIF-Verordnung sind unter anderem die Vorschriften zur Mindestbeteiligung und zum Mindestvermögen privater Anleger solcher Fonds entfallen. „Die am 10. Januar 2024 in Kraft getretene Neureglung ELTIF 2.0 eröffnet uns neue Möglichkeiten, die wir mit unserem Fonds konsequent nutzen“, so Schlindwein.

Verwahrfähiges Sondervermögen

Der Publikumsfonds ist den Angaben zufolge als Sondervermögen ausgestaltet und verwahrfähig. Anlageberater und Vertriebsstelle ist die NFS Netfonds Financial Services GmbH. „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem Porta Equity in Deutschland auf eine hohe Anlegernachfrage stoßen werden und können damit auch unseren vertraglich gebundenen Vermittlern im Haftungsdach ein neues Fondskonzept und als Anlageberater das Setup für ELTIFs anbieten, das einen einfachen Zugang zu dieser interessanten Anlageklasse ermöglicht“, sagt NFS-Geschäftsführer Christian Hammer.

„Der ELTIF wird sich sowohl in Deutschland als auch in Luxemburg als alternative Fondsstruktur für Publikumsfondsstrukturen etablieren“, so Ludger Wibbeke, Geschäftsführer der Hansainvest, zur generellen Bedeutung des ELTIF 2.0. „Nach steuerlichen Anpassungen in Deutschland sehen wir das überarbeitete Fondsvehikel zukünftig auch als attraktive Lösung für Spezialfonds an beiden Fondsdomizilen; je nach konkreter Erwartung und den Bedürfnissen der Fondspartner und Investoren.“