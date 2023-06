Hauck Aufhäuser Lampe kauft weiter Einzelhandelsobjekte – trotz hoher Zinsen

Die Gesamtmietfläche des Objekts in Hirschaid beträgt mehr als 8.000 Quadratmeter, teilt Hauck Aufhäuser Lampe mit. Der Ankauf erfolgte für den Fonds „H&A Lebensmitteleinzelhandel Deutschland“. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mit Rewe und Aldi hat der Standort zwei Ankermieter, die jeweils langfristige Mietverträge abgeschlossen haben. Weitere Mieter sind eine Tankstelle sowie eine Bank (SB-Terminal).

Während Rewe bereits seit 2019 (Lebensmittelmarkt) und 2020 (Getränkemarkt) im Gebäude ansässig ist, eröffnete Aldi Ende 2022 einen Markt. Beide Ankermieter orientieren sich den Angaben zufolge an neusten Nachhaltigkeitsstandards: Der DNGB-Gold-zertifizierte Rewe-Vollsortimenter nutzt Umweltwärme in Form einer Wärmepumpe und wurde mit nachhaltigen Baumaterialen erstellt. Aldi setzt bei der Wärmeversorgung ebenfalls auf eine Wärmepumpe und nutzt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.

Fonds bald voll investiert

„Es handelt sich um einen Vorzeigestandort mit herausragenden Nachhaltigkeitseigenschaften, bei dem wir weder der einzige noch der höchstbietende Interessent waren. Ausschlaggebend waren vielmehr eine hohe Verbindlichkeit, Transaktionssicherheit und Geschwindigkeit“, so Patrick Brinker (Head of REIM) zu der Transaktion.

Das Fondsportfolio des „H&A Lebensmitteleinzelhandel Deutschland“ wächst damit auf 18 Objekte an. Ein weiteres Objekt sei für den Fonds bereits kaufvertraglich gesichert, ein weiteres befinde sich aktuell in Exklusivität und der Due Diligence. Mit 20 Objekten wird der Fonds mit einem Investitionsvolumen von rund 230 Millionen Euro schließlich voll investiert sein und erwirtschaftet für die Anleger eine durchschnittliche Ausschüttungsrendite von deutlich über sechs Prozent, kündigt Hauck Aufhäuser Lampe an. Der Fonds richtet sich an institutionelle Investoren; die Mindestzeichungssumme beträgt zwei Millionen Euro.

Auch für den Nachfolgefonds, den „HAL Lebensmitteleinzelhandel Deutschland 2“, für den bereits ein Kaufvertrag über zwei großvolumige Objekte in deutschen Großstädten unterzeichnet wurde, liegen trotz des hohen Zinsniveaus gegenwärtig zahlreiche attraktive Opportunitäten vor, heißt es in der Mitteilung. Aktuell befindet er sich in der Vertriebs- und Investitionsphase.