Griffin Capital Partners kommt nach Deutschland

Die Expansion von Griffin Capital Partners Germany folgt auf mehrere bedeutende Transaktionen in der Region, darunter die Übernahme von Bauwert im April 2023.

Griffin Capital Partners Germany wird von Marcel Hertig geleitet, der zum Managing Director und Head of Germany bei Griffin Capital Partners ernannt wurde. Mit über 15 Jahren Branchenerfahrung ist Marcel ein erfahrener Investmentprofi im Bereich Private Equity und Immobilien. In seiner neuen Position wird er sich auf die Identifizierung und Akquisition von Immobilien- und Private-Equity-Investitionen sowie die Betreuung der Projekte von Griffin in Deutschland konzentrieren, einschließlich der Projekte, die mit Bauwert verbunden sind, einem der führenden Immobilienentwickler Deutschlands. Marcel war zuvor für die deutschen Investments bei Patron Capital zuständig und leitete später als Investment Director bei TPG Angelo Gordon die Private-Equity-Immobilienaktivitäten in Deutschland und BeNeLux.

Marcel Hertig leitet künftig die Dependance von Griffin Capital Partners in Frankfurt. (Foto: Griffin Capital Partners)

Nebil Senman, Co-Owner and Managing Partner von Griffin Capital Partners, sagt: „Die Eröffnung unseres neuen Büros unter Marcels Leitung ist ein wichtiger Meilenstein, um unsere Präsenz in Deutschland zu stärken. Wir sind überzeugt, dass wir mit einer lokalen Präsenz in Deutschland – einem Markt, der durch ein dynamisches politisches und wirtschaftliches Umfeld spannende Chancen eröffnet – noch größeren Mehrwert für unsere Investoren und Partner schaffen können.“

Marcel Hertig, Managing Director von Griffin Capital Partners Germany, sagt: „Ich freue mich, die Leitung von Griffin Capital Partners Germany zu übernehmen. Unser Ziel ist es, vielversprechende Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und Griffins bewährten Investmentansatz erfolgreich in Deutschland umzusetzen. Dabei möchte ich unsere Expertise und die Stärke der Griffin-Plattform nutzen, um nachhaltige Projekte zu realisieren und langfristigen Mehrwert für unsere Partner und Investoren zu schaffen.“

Maciej Dyjas, Co-Owner and Managing Partner von Griffin Capital Partners, fügt hinzu: „In einem herausfordernden Umfeld haben wir wichtige Meilensteine erreicht und unsere Position als führender Investor in der Region gefestigt. Im Jahr 2024 haben wir unsere bestehenden Immobilien- und Private-Equity-Plattformen mit einem Wert von über 8 Mrd. EUR durch die Einrichtung von zwei neuen Plattformen weiter ausgebaut:

StudentSpace, eine Plattform für Studentenwohnheime, und

OnTrain, eine Plattform, die europäischen Eisenbahnunternehmen moderne Lokomotiven im langfristigen Leasingmodell zur Verfügung stellt.

In Deutschland haben wir bereits mehrere erfolgreiche Investitionen getätigt und sind entschlossen, unsere Präsenz weiter auszubauen.“

Die Gründung von Griffin Capital Partners Germany spiegelt nicht nur die attraktiven Marktbedingungen und unser starkes Interesse an der Region wider, sondern ist auch ein strategischer Schritt, um die Interessen von GCP vor Ort zu sichern.

Im Rahmen unserer Aktivitäten in Deutschland haben wir im April 2023 in Partnerschaft mit der WING Group als Mehrheitsaktionär 60% der Anteile an Bauwert übernommen, während die restlichen 40 % bei den bestehenden Aktionären verblieben. Darüber hinaus haben wir über unsere Logistik-Investitionsplattform International Industrial Properties (IIProp) im Jahr 2022 zwei BTS-Projekte mit einem Transaktionswert von über 110 Millionen Euro erfolgreich verkauft. Diese Einrichtungen, die für einen weltweit führenden E-Commerce-Anbieter entwickelt wurden, dienen als regionale Vertriebszentren. Zusätzlich haben wir 2022 zwei neue Logistikprojekte der Klasse A abgeschlossen, die 2023 für über 40 Millionen Euro erfolgreich veräußert wurden.

Diese Expansion unterstreicht unser Engagement, internationalen Investoren eine One-Stop-Shop-Lösung zu bieten – sei es für Investitionen in die CEE-Region, Deutschland oder andere ausgewählte westeuropäische Märkte.