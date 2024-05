Verband VKS kündigt Sachwert Kongress 2024 in Frankfurt an

Zum dritten Mal lädt der Verband der Kapitalverwaltungsgesellschaften und Sachwertanbieter (VKS) am 17. und 18. September 2024 zum Kongress in Frankfurt am Main. Neben zwölf Sachwertanbietern aus dem VKS treffen die Teilnehmer dort auf weitere Sachwertexperten und prominente Redner.