HDI Global steigert Umsatz und operatives Ergebnis deutlich

Der Industrie- und Spezialversicherer HDI Global verzeichnet nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 deutliche Fortschritte bei Umsatz und Ergebnis. Der Versicherungsumsatz stieg um elf Prozent auf 7,3 Milliarden Euro, das operative Ergebnis legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 63 Prozent von 293 auf 479 Millionen Euro zu. Die Schaden-Kostenquote verbesserte sich im Vorjahresvergleich von 92,7 auf 90,5 Prozent.

„Wir danken unseren Kunden und Brokerpartnern für ihr Vertrauen in uns – gerade in einem zunehmend komplexen Risikoumfeld“, erklärt Dr. Edgar Puls, Vorstandsvorsitzender der HDI Global SE. Das Unternehmen positioniere sich als Partner bei der Transformation, insbesondere bei neuartigen Risiken. „Unsere weltweite Präsenz und Expertise ermöglichen uns, auf lokale Bedürfnisse einzugehen. Dazu gehört, dass wir als One-Stop-Shop sämtliche Bedürfnisse im Bereich Corporate und Specialty aus einer Hand bedienen können“, sagt Puls. Ein Meilenstein in der globalen Expansion sei zudem die Eröffnung eines neuen Büros in Dubai gewesen, so Puls weiter.

Das Umsatzwachstum wurde maßgeblich durch Neugeschäft sowie inflationsbedingte Preisanpassungen im Bestandsgeschäft erzielt. Zudem profitierte das versicherungstechnische Ergebnis von einer verbesserten Schadenquote bei Frequenzschäden, die auf 692 Millionen Euro anstieg (Vorjahr: 481 Millionen Euro). Zwar erhöhten sich die Großschadenleistungen von 267 auf 313 Millionen Euro, blieben jedoch unter dem budgetierten Wert. Naturkatastrophen waren ein wesentlicher Treiber für diese Schäden.

„Wir alle zahlen derzeit den Preis für den Klimawandel. In diesem Kontext setzt HDI Global auf innovative Resiliency Services, etwa im Bereich Climate Risk Reporting und Prävention. Zudem unterstützt das Unternehmen Kunden mit holistischen ESG-Haftpflichtdeckungen, die gezielt auf wachsenden regulatorischen Druck reagieren. Man sei hier Pionier und biete maßgeschneiderte Lösungen, so Puls.

Auch das versicherungstechnische Finanz- und Kapitalanlageergebnis konnte von gestiegenen Zinsen profitieren und wuchs auf 65 Millionen Euro (Vorjahr: 22 Millionen Euro). Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens verbesserte sich auf 16,4 Prozent (Vorjahr: 13,4 Prozent).