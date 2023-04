HIH Real Estate gründet Tochter für E-Auto-Wallboxen

Der Asset Manager HIH Real Estate erweitert sein Leistungsangebot und hat die Tochtergesellschaft Eternigy GmbH gegründet. Sie bietet Ladelösungen für Elektrofahrzeuge für Tiefgaragen und Außenstellplätze von Gewerbe- und Wohnimmobilien – nicht nur in den eigenen Objekten.

Das neue Unternehmen versorgt nicht nur die Assets under Management der HIH-Gruppe mit seinen Leistungen, sondern auch externe Immobilienbestandshalter sowie Fonds- und Asset-Manager, teilt HIH mit. Eternigy plant und errichtet demnach E-Ladestationen in der DACH-Region und kümmert sich um den Betrieb, die laufende Abrechnung mit den Nutzern und um die Wartung der Ladestationen.

Für die Installation der Wallboxen arbeitet Eternigy mit Rahmenvertragspartnern zusammen. Mit Hilfe einer persönlichen Ladekarte können die Nutzer ihre E-Fahrzeuge an den entsprechenden Eternigy-Wallboxen, aber auch an den meisten öffentlichen Ladestationen aufladen. Die dazugehörige App beinhaltet Informationen über Preise, nächstgelegene Ladestationen sowie Abrechnungsdetails. Der genutzte Strom stammt ausschließlich aus Erneuerbaren Energien, so die Mitteilung.

Über 20 Projekte im Auftragsbuch

„Wir haben Eternigy gegründet, weil wir für die HIH-Kunden nicht den perfekten E-Mobilitätsdienstleister auf dem Markt finden konnten. Häufig fehlte das Wissen rund um die spezifischen Herausforderungen von Immobilien. Zudem setzen Verordnungen und Gesetze wie das GEIG, das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz, die Immobilieneigentümer allmählich in Zugzwang. Mit Eternigy können wir nun Eigentümer und Investoren unterstützen, ihre Immobilien aufzuwerten, den Wünschen ihrer Mieter entgegenzukommen und ihre ESG-Strategien nachhaltig zu verfolgen“, sagt Falk Schönberg, Senior Asset Manager bei der HIH Real Estate und Geschäftsführer der Eternigy. „Die ersten Projekte mit HIH-Kunden und Externen sind schon in der Umsetzung.“

Zum Start umfasst das Auftragsbuch von Eternigy den Angaben zufolge bereits über 20 Projekte mit mehr als 400 Ladepunkten in Deutschland und eines in Wien mit 40 Ladepunkten. Die erste Inbetriebnahme ist für Juni dieses Jahres avisiert. Ziel sind über 1.000 Ladepunkte in den nächsten drei Jahren.