Pangaea Life startet erstes Co-Investment: Nachhaltige Wohnimmobilien im US-Sunbelt im Fokus

Pangaea Life erweitert das Produktportfolio und bietet mit dem neuen Alternativen Investmentfonds (AIF) „Pangaea Life Co-Invest US Residential“ erstmals ein Investment außerhalb des klassischen Lebensversicherungsmantels an. Privatanleger investieren gemeinsam mit institutionellen Investoren in die Entwicklung nachhaltiger Wohnimmobilien in wachstumsstarken Metropolregionen des US-Sunbelts.

Wohnraummangel trifft auf nachhaltiges Wachstum

„US-Präsident Donald Trumps erratische Handelspolitik sorgt zwar für Unruhe an den Märkten, doch unabhängig davon sehen wir aktuell attraktive Rahmenbedingungen für den Einstieg in den Wohnimmobilienmarkt, vor allem im US-Sunbelt“, erklärt Daniel Regensburger, Co-CEO der Pangaea Life Capital Partners AG. Wohnimmobilien gelten als natürlicher Inflationsschutz, und der Bedarf an Mietwohnungen steigt in der Region rasant, so Regensburger.

Nach Angaben von Pangaea Life verzeichnet die Wirtschaftsregion des US-Sunbelts seit Jahren ein dynamisches Wachstum. Staaten wie Texas und Florida ziehen zahlreiche Menschen und Unternehmen an. Allein nach Florida wanderten zwischen 2023 und 2024 rund 470.000 Menschen neu zu (U.S. Census Bureau). Gleichzeitig entsteht ein akuter Mangel an bezahlbarem Wohnraum – ein Trend, der die Entstehung einer „Generation Miete“ befeuert.

Fokus auf Nachhaltigkeit und Entwicklung

Hier setzt das neue Investmentprodukt an: Anleger sollen vom Wachstumspotenzial dieser Regionen profitieren und gleichzeitig zur Entspannung der Wohnraumsituation beitragen. Der Fonds investiert in die Entwicklung von nachhaltigen Wohnprojekten an Top-Standorten. Bereits identifiziert wurden zwei Projekte: „711 Pearl“ in Dallas (370 Wohnungen, geplante Fertigstellung 2027) und „Ensō“ in Miami (85 Wohnungen, geplante Fertigstellung 2026). Partner ist die Empira AG, die als institutioneller Immobilieninvestor mit eigener Präsenz vor Ort tätig ist.

Die Neubauten streben eine LEED-Zertifizierung (Leadership in Energy and Environmental Design) an – ein international anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Dabei stehen ökologische Kriterien wie Wasserverbrauchseffizienz, Nutzung umweltfreundlicher Materialien, Barrierefreiheit sowie die Integration von E-Ladestationen und öffentlicher Verkehrsanbindung im Fokus.

„Mit unserem Co-Invest bieten wir deutschen Anlegern erstmals die Möglichkeit, transparent und gezielt in nachhaltige Wohnprojekte an den attraktivsten Standorten des US-Sunbelts zu investieren“, so Regensburger. Zugleich unterstütze man die dringend benötigte Schaffung von Wohnraum in den Boomregionen.

Solide Basis und attraktive Renditechancen

Der „Pangaea Life Co-Invest US Residential“ knüpft an die Erfolgsgeschichte des unter dem Lebensversicherungsmantel vertriebenen Fonds „Pangaea Life Blue One Living“ an, der seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Bruttowertentwicklung von 7,1 Prozent – Stand 31. Dezember 2024 – erzielt hat. Anleger partizipieren somit an institutionell geprüften Assets, die auch Teil der Kapitalanlage der Bayerischen Versicherungsgruppe sind.

Das geplante Fondsvolumen beträgt zunächst 30 Millionen US-Dollar mit Option auf eine Aufstockung auf bis zu 80 Millionen US-Dollar. Die Mindestbeteiligung liegt bei 10.000 US-Dollar. Im Basisszenario wird ein Gesamtmittelrückfluss von 144 Prozent prognostiziert. Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die zur Signal-Iduna-Gruppe gehörende Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest.

Mit dem Start des Co-Investment-Angebots plant Pangaea Life, künftig weitere nachhaltige Investitionsmöglichkeiten in zukunftsweisende Sachwertprojekte aufzulegen.