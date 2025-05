Meag finanziert soziale Infrastruktur in Skandinavien

Die Meag, Vermögensmanager von Munich Re und Ergo, beteiligt sich im Rahmen eines internationalen Konsortiums an der Refinanzierung des skandinavischen Anbieters modularer Gebäude Parmaco. Gemeinsam mit führenden Banken und institutionellen Investoren stellt Meag eine Finanzierung in Höhe von rund 700 Millionen Euro bereit. Ziel ist die Unterstützung öffentlicher Dienstleistungen im Bildungs- und Gesundheitssektor in Finnland und Schweden.

Skalierbare Gebäude für Schulen und Kitas

Parmaco entwirft, baut, vermietet und besitzt modulare Gebäude, die vorrangig von öffentlichen Einrichtungen genutzt werden. Derzeit laufen über 300 Mietverträge mit Schulen und Kindertagesstätten, die rund 38.000 Kindern in beiden Ländern ein modernes Lernumfeld bieten.

Die Gebäude werden sowohl temporär als auch dauerhaft eingesetzt und folgen einem zirkulären „Space-as-a-Service“-Modell, das hohe Flexibilität in der Nutzung ermöglicht.

Nachhaltigkeit durch Innovation

Die dynamischen Gebäude von Parmaco gelten als besonders ressourcenschonend und zukunftsfähig. Sie lassen sich je nach Bedarf versetzen, umnutzen und effizient skalieren. Durch den Einsatz von Holz und CO₂-freier Stahlbaumaterialien wird der ökologische Fußabdruck deutlich reduziert, gleichzeitig erfüllen sie sämtliche Standards konventioneller Bauten – etwa im Brand- oder Schallschutz. Die hohe Energieeffizienz im Betrieb trägt zusätzlich zur Nachhaltigkeit bei.

Nachhaltige Infrastrukturprojekte im Fokus

„Wir freuen uns, unsere langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit Partners Group über verschiedene alternative Assetklassen nun auch auf der Finanzierungsseite stärker auszubauen“, sagt Benjamin Hemming, Head of Illiquid Assets Debt bei Meag. „Als einer der führenden Asset Manager für Infrastrukturfinanzierungen in Europa sind wir stolz darauf, einen weiteren Beitrag zum Ausbau sozialer Infrastrukturprojekte zu leisten.“

Auch Isil Tanriverdi Versmissen, Head of Infrastructure Debt Transactions bei Meag, betont die Bedeutung des Engagements: „Wir freuen uns sehr, mit der Finanzierung von Parmaco einen führenden Anbieter innovativer modularer Gebäude in Skandinavien beim weiteren Ausbau des Business Case zu unterstützen. Ich bin stolz auf die Leistung unseres Teams, das diese komplexe Refinanzierung mit begleitet hat. Dieser Erfolg steht für das Engagement, die Fachkompetenz und die Entschlossenheit unseres Teams, wirkungsvolle Projekte zu unterstützen.“