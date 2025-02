Hiscox erweitert Versicherungsschutz für Entführungs- und Lösegeldfälle

Der Spezialversicherer Hiscox hat seine Entführungs- und Lösegeldversicherung „Kidnapping & Ransom by Hiscox“, kurz „K&R“ umfassend überarbeitet. Laut Hiscox umfassen die Ergänzungen erweiterte Leistungen zum Schutz von Mitarbeitern – unabhängig davon, ob sie in Hochrisikogebieten oder stabileren Ländern tätig sind. „Eine Entführungs- und Lösegeldversicherung sollte mehr leisten als die reine Zahlung eines Lösegeldes. Sie sollte Zugang zu einem erfahrenen Team aus Krisenberatern bieten, die im Falle einer Bedrohungslage sofortige Unterstützung leisten“, sagt Stefan Sievers, Underwriting Manager Special Risks bei Hiscox Deutschland.

Neben der bereits bestehenden Deckung für Entführungen, Erpressungen und rechtswidrige Freiheitsberaubungen bietet „K&R by Hiscox“ finanzielle Absicherung durch die Erstattung sämtlicher durch eine Krise entstandener Kosten und auch die Subventionierung präventiver Beratungsmaßnahmen.

Zudem ermöglicht die Versicherung den Zugriff auf ein internationales Expertennetzwerk, das mit den Krisenberatern von Control Risks sowie International SOS zusammenarbeitet, um Unternehmen im Bereich Gesundheitsversorgung und Reisesicherheit zu unterstützen. Im Ernstfall erhalten Betroffene Soforthilfe durch rund-um-die-Uhr-Zugang zu Krisenberatern, die Unternehmen bei der Bewältigung von Vorfällen begleiten. Die Versicherung ist individuell abschließbar und richtet sich an Unternehmen jeder Branche und Größe.

Erweiterung um 20 Risiken

Mit dem neuen Zusatzmodul Personal Security Plus erweitert Hiscox den Versicherungsschutz um 20 zusätzliche Risiken. Dazu gehören persönliche Gefahren wie Cyberstalking, Stalking, Gewalt am Arbeitsplatz, Erpressung oder Morddrohungen sowie sicherheitsrelevante Bedrohungen wie Terrorakte, Aufstände, Bürgerkrieg, Sabotage oder Social Engineering. Zudem sind präventive Maßnahmen in den Versicherungsschutz integriert, um Krisen bereits vor ihrem Eintreten zu minimieren oder abzumildern.

Mit der Erweiterung des Versicherungsschutzes sollen Unternehmen besser auf Krisensituationen vorbereitet sein. Laut Hiscox ist die Anpassung der Police nicht nur für Unternehmen in instabilen Regionen relevant, sondern auch für jene, die in Europa oder Deutschland tätig sind. „Aufgrund der sich verändernden politischen Lagen in vielen Ländern der Welt sollten Krisenereignisse nicht nur in Hochrisikogebieten, sondern auch in stabilen Ländern abgesichert sein“, so Sievers weiter. Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die ihren Mitarbeiterschutz verbessern und im Ernstfall auf professionelle Unterstützung zurückgreifen möchten.