„Identitätsmissbrauch“: BaFin warnt vor Tan-gany GmbH

Die Tan-gany GmbH behauptet, eine Erlaubnis der BaFin zu haben, teil die Behörde mit. „Das ist nicht der Fall“, betont die BaFin. Es bestehe zudem keine Verbindung zu der in München ansässigen Tangany GmbH. „Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch“, so die Feststellung der Finanzaufsicht.

Hintergrund: Wer Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis an. Ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, kann jedermann kostenlos in der Unternehmensdatenbank auf der Website der BaFin überprüfen. Dabei ist es auch ratsam, die genaue Schreibweise des Unternehmens zu beachten, siehe Tan-gany und Tangany.