Immac bringt weiteren Dachfonds-AIF für Privatanleger

Ab einer Investition von 10.000 Euro können sich Privatanleger und institutionelle Investoren an dem risikogemischten, geschlossenen alternativen Investmentfonds (AIF) zu beteiligen, teilt Immac mit. Der Fonds investiert in mindestens drei unterschiedliche Zielinvestments der Immac Group.

Die Fondsgesellschaft wird ausschließlich in Zielfonds der Immac Group investieren. Das bereits feststehende „Initialportfolio“ umfasst den „127. Renditefonds – Alpen-Veen und Sonsbeck“ sowie den „131. Renditefonds – Zum Weiher“, die insgesamt vier Pflegeimmobilien an drei Standorten in Nordrhein-Westfalen enthalten. Die Zielfonds decken zwei unterschiedliche Nutzungsarten ab: Pflegeeinrichtungen und Betreutes Wohnen.

Das geplante Investitionsvolumen des Dachfonds beträgt mindestens sechs Millionen Euro. Die prognostizierte Ausschüttung liegt zwischen 4,0 und 4,5 Prozent pro Jahr, wobei die Zahlungen anteilig monatlich erfolgen sollen. Zudem ist jährlich eine Sonderausschüttung vorgesehen, bei der die tatsächlich erwirtschafteten Überschüsse unter Berücksichtigung der vorab geleisteten Zahlungen verteilt werden. Die Laufzeit des Fonds beträgt in der Regel 15 Jahre, wobei sich die individuelle Laufzeit nach dem Zeitpunkt der Investition richtet.

Der Fonds biete Privatanlegern die Möglichkeit, „in Gesundheitsimmobilien zu investieren, die sonst nur semiprofessionellen und professionellen Anlegern mit einer Mindestkapitaleinlage von 200.000 Euro zugänglich sind“, so Florian M. Bormann, Geschäftsführer der Immac Immobilienfonds GmbH.