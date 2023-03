Inflation und steigende Zinssätze größtes Risiko für Private Equity

Nach einer Umfrage der Investmentgesellschaft Adams Street Partners unter professionellen Investoren sind diese der Meinung, dass die „Private Markets“ widerstandsfähiger sind als ihre Pendants an den Börsen, insbesondere in Zeiten erhöhter kurzfristiger Unsicherheit und Risiken.

Langfristig gehen 86 % der Anleger davon aus, dass die Private Markets aufgrund ihrer Ausrichtung auf innovative, wachstumsstarke Unternehmen und Sektoren bessere Renditen einbringen werden als die die öffentlich zugänglichen Märkte, teilt Adams Street Partners mit. Als ihre Hauptsorge bezeichneten die Befragten demnach die Inflation, steigende Zinsen sowie geopolitische Risiken.

Jeff Diehl, Managing Partner und Anlagechef bei Adams Street: „Institutionelle Anleger sind anspruchsvoller geworden und haben die Angst, etwas zu verpassen, abgelegt. Die Investoren haben deutlich gemacht, dass sie widerstandsfähige Unternehmen mit Preissetzungsmacht, bedeutenden Anteilen an wachsenden Märkten, starken Bilanzen und einem klaren Weg zur Profitabilität suchen. Außerdem vertrauen sie zunehmend auf arrivierte globale Manager, die mit großer Sorgfalt, gewissenhafter Fundamentalanalyse und Sektorexpertise versuchen, über Marktzyklen hinweg attraktive risikoadjustierte Renditen zu erzielen.“

Nordamerika vor China an der Spitze

Die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage:

Geografische und sektorale Präferenzen: 26 % der Befragten nennen Nordamerika als die Region, in der sie die besten Investitionsmöglichkeiten sehen, gefolgt von China (22 %) und Europa (18 %). Zudem sehen 40 % der Anleger die Sektoren Technologie und Gesundheitswesen als die Sektoren, die im Jahr 2023 die besten Investitionsmöglichkeiten bieten werden, gegenüber 35 % im Vorjahr – trotz der Marktvolatilität in diesen Sektoren.

Private Credit: Private Credit wird von 30 % der Befragten als eine der drei besten Anlagemöglichkeiten im Jahr 2023 genannt, gegenüber 23 % im letzten Jahr. Steigende Zinsen erhöhen die Renditen, während zugleich weiterentwickelte Schutzmechanismen für Kreditgeber (z.B. Covenants) nach Ansicht der Anleger das Risiko verringern.

Neben Private Credit sind die Investoren auch für Venture Capital positiv gestimmt: 33 % sehen darin eine große Chance, im Vergleich zu 28 % im Jahr 2022.

Größere Vorsicht bei Managerauswahl

Branchenkenntnis: 63 % der Anleger stimmen „voll und ganz“ zu, dass Branchenkenntnis für die Performance von Private Equity entscheidend ist, ein Anstieg um 14 Prozentpunkte gegenüber der letztjährigen Umfrage.

Managerauswahl: Die Anleger sind bei der Aufnahme neuer Manager vorsichtiger geworden. 60 % geben an, dass sie neue Manager in ihr Portfolio aufnehmen werden – ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr (64 %). Außerdem legen sie zunehmend Wert auf Manager mit einer guten Erfolgsbilanz – 32 % der Befragten nannten dies als wichtiges Kriterium, ein Anstieg um sechs Prozentpunkte gegenüber 2022.

Hauptrisiken: Die Anleger nannten Inflation (91 %), steigende Zinssätze (88 %), Lieferkettenprobleme (81 %) und geopolitische Risiken (80 %) als die größten Risiken für die Anleger.

Bedeutung von ESG zurückgegangen

Bei den Nachhaltigkeitskriterien (ESG) tritt das „G“ an die erste Stelle, also Governance (Unternehmensführung): Während 93 % der Befragten der Meinung sind, dass sich die Renditen durch die Einbeziehung von ESG-Faktoren in die Entscheidungsfindung verbessern, geben 85 % der Befragten an, dass private Unternehmen eine bessere Unternehmensführung an den Tag legen als ihre börsennotierten Pendants. Derweil ist die Zahl der Anleger, die ESG-Erwägungen als ausschlaggebenden Faktor für ihre Anlagestrategie angeben, deutlich zurückgegangen (56 % im Jahr 2023 gegenüber 67 % im Vorjahr).

Für die Studie mit dem Titel „Navigating Private Markets in 2023: Rethinking Risk, Resilience, and Returns“ befragte Adams Street Partners 106 „Limited Partners“ in den von ihr verwalteten Anlagestrategien, darunter Pensionsfonds, institutionelle Kunden und Portfoliomanager aus den USA, Europa und der Region Asien-Pazifik. Die Befragung fand über den Jahreswechsel 2023 statt. Adams Street Partners ist nach eigenen Angaben eine Investmentgesellschaft für Private Equity und Private Credit mit einem verwalteten Vermögen von 52 Milliarden US-Dollar.