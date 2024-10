Serie-B-Finanzierungsrunde: Cyber Assekuradeur Stoik will 25 Millionen Kapital einsammeln

Stoïk verkündete außerdem den Einstieg von Cyber Integrity Capital (CYBICA) und Tokio Marine HCC International (TMHCCI), ein Spezialversicherungsgruppe und Mitglied der Unternehmensgruppe Tokio Marine HCC (TMHCC) mit Sitz in Houston, Texas, als neue Investoren. Seit über einem Jahr arbeitet Stoïk mit TMHCCI bereits als einem seiner Risikoträger zusammen.

Im vergangenen Monat gab der Assekuradeur zudem die Ausweitung der Partnerschaft bekannt und erhöhte damit seine Versicherungskapazitäten. Künftig können nun auch Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu 750 Millionen Euro mit einer Versicherungssumme von bis zu 7,5 Millionen Euro versichert werden.

Mit der Finanzierungsrunde will Stoïk seine Position im Bereich der Cyberversicherung für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) weiter ausbauen. Dazu sollen Cybersicherheitsprodukte wie Stoïk MDR, das Echtzeitüberwachung ermöglicht und unabhängig von einer Police genutzt werden kann, weiterentwickelt werden. Stoïk erweitert zudem sein Versicherungsangebot durch die Einführung von Zusatzdeckungen wie etwa Berufshaftpflicht für bestimmte Branchen. Außerdem steht die Erschließung weiterer europäischer Märkte auf der Agenda, nachdem das Unternehmen bereits in Frankreich, Deutschland, Österreich und Monaco tätig ist.

Um das geplante Wachstum zu unterstützen, verstärkt Stoïk sein Team mit technischen Experten. Zu den Personalverstärkungen zählen ein Group Head of Underwriting sowie Fachkräfte in den Bereichen Cybersicherheit und Softwareentwicklung. Diese strategischen Neueinstellungen sollen Innovationen fördern und die Produktpalette weiter ausbauen, um den steigenden Anforderungen des Cyberversicherungsmarktes gerecht zu werden.

Konzept für die Cybersicherheit von KMU

Das vor drei Jahren gegründete Unternehmen will sich als Cyberversicherungsanbieter für KMU im Markt etablieren. Zum Portfolio des Assekuradeurs gehört neben dem Schutz vor Cyberangriffen auch umfassende Präventionsmaßnahmen, um das Risiko solcher Angriffe zu minimieren und die Schadenquote langfristig zu senken. Ein internes Sicherheitsteam, Stoïk-CERT, unterstützt dabei, Sicherheitslücken zu identifizieren und zu beheben, und bietet im Schadensfall aktive Unterstützung bei Abwehrmaßnahmen.

Bereits im April letzten Jahres erweiterte Stoïk sein Portfolio mit der Einführung von Stoïk MDR. Mit dem Managed Cyber Security Service erhalten KMU Zugang zu einem vollständig gemanagten Security Operations Center (SOC), das umfassende Sicherheitsmaßnahmen anbietet, ohne dass die Unternehmen die hohen Kosten für eigenes Personal und teure Sicherheitslösungen tragen müssen.

Dieser ganzheitliche Ansatz im Umgang mit Cyberrisiken hat bereits über 1.000 Versicherungsmakler in Frankreich, Deutschland und Österreich überzeugt. Bis Ende 2024 will der Assekuradeur rund 5.000 Versicherungsnehmer gewinnen und plant Prämieneinnahme in Höhe von 25 Millionen Euro.