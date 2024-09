Italiens Immobilienmarkt: „Hervorragende Optionen für Investoren“

EXKLUSIV Christian Weissensteiner, Lizenzpartner bei von Poll Rel Estate Salò, und sein Team Kunden in allen Fragen rund um die Immobilienvermittlung am Gardasee. Der Immobilienexperte – der zudem mit von Poll Rel Estate Shops in Mailand und Bozen aktiv ist – erklärt, warum sich ein Immobilienerwerb am Gardasee lohnt und worauf gerade internationale Kaufinteressenten achten sollten.

Am südwestlichen Ufer des Gardasees, in einer geschützten Bucht, liegt die 10.000-Einwohner-Stadt Salò. Mit ihrem Charme und ihrer malerischen Lage verkörpert sie den Inbegriff des mediterranen Lifestyles. Oliven- und Zitronenbäume, imposante Berggipfel und natürlich der See prägen das Landschaftsbild. Ein Anblick, der Ruhe und Gelassenheit verströmt. Trotz seiner privilegierten Lage hat sich Salò seine Authentizität bewahrt.

Herr Weissensteiner, aus welchen Gründen empfiehlt sich ein Immobilienerwerb am Gardasee – vor allem für internationale Interessenten?

Weissensteiner: Der italienische Immobilienmarkt bietet hervorragende Optionen für Investoren, die sowohl von mittelfristigen Gewinnen als auch von langfristigem Wachstum profitieren wollen. So ist besonders das italienische Steuersystem vorteilhaft für internationale Käufer. Sie profitieren von einem Pauschalsteuersatz von 21 Prozent auf Mieteinnahmen. Diese vereinfachte Steuerstruktur ist besonders überzeugend für Investoren, die stetige Mieterträge ohne die Komplexität der progressiven Besteuerung anstreben.

Was zeichnet die Regionen um den Gardasee besonders aus?

Weissensteiner: Beim Gardasee haben wir es mit dem größten See Italiens zu tun – einem Top-Reiseziel, das jährlich bis zu 25 Millionen Besucher anzieht. Diese starke und konstante touristische Nachfrage untermauert den robusten Immobilienmarkt vor Ort. Die Region profitiert zudem von einer ausgezeichneten Infrastruktur mit guten Straßen- und Bahnverbindungen sowie der Nähe zu wichtigen internationalen Flughäfen. Die Nähe zu Mailand, Verona und Venedig erhöht die Beliebtheit von Salò zusätzlich. Insbesondere der Gardasee mit seinem starken Tourismusmarkt ist ein überzeugendes Argument für Immobilieninvestitionen, da er eine Mischung aus Stabilität, hohen Mietrenditen, großem Wertsteigerungspotenzial und einem dynamischen wirtschaftlichen Hintergrund bietet. Alles Vorteile, die für ein breites Spektrum von Investoren attraktiv sind.

Interessant. Wie sieht die Entwicklung bei den Immobilienpreisen und Mietrenditen konkret aus?

Weissensteiner: In Salò liegen die Immobilienpreise zwischen 3.000 Euro pro Quadratmeter und 7.000 Euro pro Quadratmeter, wobei der stetige Aufwärtstrend die Attraktivität der Region widerspiegelt. Immobilien in erstklassigen Lagen verzeichnen jährliche Preissteigerungen von 3 Prozent bis 5 Prozent, was auf die Nachfrage nach Premiumimmobilien und Ferienvermietungen zurückzuführen ist. Für Investoren sind die kurzfristigen Mietrenditen besonders interessant – mit Bruttorenditen zwischen 4 Prozent und 7 Prozent und Belegungsraten in der Hochsaison von teilweise bis zu 90 Prozent. Das wirtschaftliche Umfeld rund um den Gardasee ist einfach stark.

Woher stammen die meisten Kaufinteressenten? Sind es überwiegend einheimische oder internationale Interessenten?

Weissensteiner: Der Immobilienmarkt am Gardasee und in Salò wird von internationalen Käufern dominiert. Sie machen rund 75 Prozent des Marktes aus. Dabei kommen die meisten Käufer aus Deutschland, Österreich, England, und den Niederlanden. Aber wir haben auch viele Interessenten aus anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Skandinavien und Osteuropa. Italienische Käufer spielen ebenfalls eine wichtige Rolle und machen circa 25 Prozent des Marktes aus. Sie kommen meist aus den umliegenden Städten.

Die Käuferschaft setzt sich vor allem aus Paaren und Familien zusammen, wobei ein erheblicher Anteil der Best Ager auf der Suche nach Immobilien für den Ruhestand ist. Singles bilden ein kleineres, aber beachtliches Marktsegment. Ein gutes Verständnis der verschiedenen Käuferprofile hilft bei der Anpassung von Marketingstrategien und der Vorhersage von Markttrends in der Region

Welche Regionen rund um den Gardasee sind besonders beliebt bei internationalen Käufern?

Weissensteiner: Der Gardasee bietet vielfältige Möglichkeiten für internationale Käufer, wobei jede Region ihren eigenen Charme und Vorteile hat. Von der exklusiven Anziehungskraft von Sirmione bis zur dynamischen Energie von Desenzano, der alpinen Schönheit von Riva del Garda, dem kulturellen Reichtum von Torri del Benaco, Lazise und Bardolino sowie dem mondänen Umfeld von Salò – Kaufinteressenten können aus einer Reihe von Standorten wählen, die ihren persönlichen Vorlieben und Investitionszielen entsprechen. Die Kenntnis dieser regionalen Besonderheiten ermöglicht eine strategische Investition in einen der prestigeträchtigsten und malerischsten Immobilienmärkte Italiens. Mein persönlicher Lieblingsort ist die Riviera, die sich von der Bucht von San Felice über Salò bis nach Gargnano erstreckt. Dieses Ufer ist sehr viel italienischer, freier in der Architektur und mondäner mit vielen Sterne-Restaurants und Grand Hotels. Hier sind die besten Restaurants und Hotels des gesamten Sees zu finden.

Auf welche Kriterien achten internationale Kaufinteressenten bei der Immobiliensuche? Was ist ihnen am wichtigsten?

Weissensteiner: Vor allem Immobilien mit freiem Blick auf den Gardasee und direktem Seezugang sind bei internationalen Käufern sehr beliebt. Des Weiteren gefragt sind Immobilien mit großzügigen Terrassen oder privaten Anlegestellen. Ein weiterer wichtiger Faktor für Interessenten ist die außergewöhnliche Lebensqualität in Salò. Die Stadt verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, darunter erstklassige Gesundheits- und Bildungseinrichtungen sowie gehobene Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und kulturelle Einrichtungen. Auch Zustand und Art der Immobilie sind entscheidend. Internationale Käufer legen sehr viel Wert darauf und bevorzugen Häuser, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch gut gepflegt sind. Es gibt jedoch auch viele Käufer, die besonders an Häusern mit Renovierungspotenzial interessiert sind, da sie so die Möglichkeit haben, die Immobilie nach ihrem persönlichen Geschmack zu gestalten und ihren Wert zu steigern. Aber auch das Thema Nachhaltigkeit gewinnt an Relevanz. Internationale Käufer bevorzugen zunehmend Immobilien, die mit umweltfreundlichen Technologien ausgestattet sind. Energieeffiziente Systeme und Umweltzertifizierungen sind immer gefragter.

Welche Finanzierungsmöglichkeiten stehen internationalen Käufern zur Verfügung?

Weissensteiner: In Italien gibt es eine Reihe von Finanzierungsmöglichkeiten speziell für internationale Käufer, die jeweils ihre eigenen Vorteile mit sich bringen. So gibt es beispielsweise viele internationale Banken mit einer Niederlassung in Italien, die maßgeschneiderte Hypothekenlösungen für internationale Käufer bereitstellen. Sie bieten beispielsweise höhere Beleihungsquoten oder flexiblere Konditionen. Sofern Vermögen in verschiedenen Währungen vorhanden ist, können internationale Banken Darlehen in der vom Kunden bevorzugten Währung anbieten und so mögliche Wechselkursschwankungen vermeiden. Generell ist es wichtig, jede Option auf Grundlage der individuellen finanziellen Situation, der Investitionsziele und Besonderheiten des italienischen Immobilienmarktes zu überprüfen. Eine maßgeschneiderte Beratung durch qualifizierte Finanzierungs- und Immobilienexperten vor Ort ist also essenziell, um die Komplexität der internationalen Immobilienfinanzierung zu bewältigen. Wir bei von Poll Real Estate Salò unterstützen gerne dabei.

Sofern eine Immobilie als Investition gekauft und dann als Ferienimmobilie genutzt wird – wird sie eher kurzfristig oder langfristig vermietet?

Weissensteiner: Die Entscheidung zwischen Kurzzeit- und Langzeitvermietung sollte stets von den Investitionszielen, dem gewünschten Grad der Beteiligung an der Immobilienverwaltung und den spezifischen Merkmalen der Immobilie abhängig gemacht werden. Für Investoren, die höhere Mietrenditen anstreben und bereit sind, sich um die Verwaltung zu kümmern oder ein Management für den häufigen Gästewechsel einzustellen, kann die Kurzzeitvermietung rentabler sein. Wenn Eigentümer hingegen Stabilität und geringere Verwaltungsaufgaben bevorzugen, sind langfristige Vermietungen möglicherweise die bessere Wahl.

Und was ist Ihre Empfehlung für Salò?

Weissensteiner: In Salò werden Immobilien aufgrund der starken touristischen Anziehungskraft der Stadt und der hohen saisonalen Nachfrage im Allgemeinen eher kurzfristig vermietet. Die Lage von Salò am Gardasee und seine Attraktivität als Reiseziel schaffen eine starke Nachfrage nach Kurzzeitunterkünften. Dies kann in der Hochsaison zu höheren Mieteinnahmen führen. Zum anderen erzielen Kurzzeitvermietungen in touristisch geprägten Gegenden wie Salò oft hohe Übernachtungspreise – insbesondere, wenn die Immobilie über wünschenswerte Eigenschaften wie Seezugang oder eine schöne Aussicht verfügt – und garantieren so erstklassige Mietrenditen. Darüber hinaus bieten Kurzzeitvermietungen eine größere Flexibilität in Bezug auf die Nutzung. Die Eigentümer können die Immobilie für den eigenen Urlaub nutzen, wenn sie nicht vermietet ist – das kann ein großer Vorteil sein.