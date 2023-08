Project Pleite: Erste Bestandsaufnahme der Insolvenzverwalter

Die vorläufigen Insolvenzverwalter Dr. Elske Fehl-Weileder und Volker Böhm aus der Nürnberger Kanzlei Schultze & Braun haben eine erste Bestandsaufnahme zur Lage der Project Immobilien Gruppe veröffentlicht. Geschäftszweck der Gruppe ist demnach die Planung, Betreuung und der Vertrieb von Immobilien-Projekten.

Eigentümer dieser Projekte sei aber nicht die „Project Immobilien“-Gruppe selbst, sondern die Schwesterorganisation „Project Investment“-Gruppe. Bis auf eine Vertriebstochter dieser Gruppe (Project Vermittlungs GmbH) sei die Project Investment-Gruppe noch „weitgehend Insolvenz-frei“, so Fehl-Weileder und Böhm.

„Jedes einzelne Projekt ist über einen Fonds finanziert, der bei der ‚Project Investment‘-Gruppe verwaltet wird“, heißt es in der Mitteilung. Das ist nicht ganz exakt, denn es gibt eine Vielzahl von Project-Fonds, von denen an den einzelnen Projekten beziehungsweise den betreffenden Projektgesellschaften in der Regel jeweils mehrere beteiligt sind (was im Kern nicht viel ändert, die Sache aber verkompliziert).

Keine neuen Informationen für Fondsanleger

„Für die Insolvenzverwaltung hat es Priorität, den Käufern der Wohnungen belastbare Informationen zur Verfügung zu stellen und die bestehende Ungewissheit zu beseitigen“, wird Böhm in der Mitteilung zitiert. „Angesichts des bestehenden Unternehmenskonstruktes und der komplexen Sachverhalte kann das jedoch einige Wochen dauern. Wir stehen aber mit den Fonds-Gesellschaften der ‚Project Investment-Gruppe‘ bereits in engem Austausch und suchen gemeinsam nach Lösungen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob und wie die nötigen Finanzmittel zum Weiterbau der Projekte aufgebracht werden können.“

Vorher müssten für jedes einzelne Projekt gemeinsam mit der Project Investment-Gruppe die relevanten Eckdaten ermittelt werden, insbesondere der Bautenstand, der Abrechnungsstand, offene Verbindlichkeiten und der künftige Finanzbedarf. Das bedeute, dass keine pauschale Auskunft für alle Projekte gegeben werden könne, sondern nur für den jeweiligen Einzelfall. Die Wohnungskäufer würden deshalb auch einzeln informiert, sobald diese Informationen vorliegen.

„Angesichts dieser komplexen Situation müssen wir die betroffenen Wohnungskäufer um Geduld bitten“, so Böhm. „Da viele Käufer bereits beträchtliche Summen investiert haben, fällt das verständlicherweise sehr schwer, aber es ist leider nicht zu ändern. Wir tun alles, was möglich ist.“ Käufer der Wohnungen sind nach vorliegenden Informationen zu rund 90 Prozent Privatpersonen. Über die konkreten oder möglichen Folgen für die Fonds und deren bis zu 30.000 Anleger, die von der in Bamberg ansässigen Investment Sparte betreut werden, enthält die Mitteilung keine neuen Informationen.

Zurzeit 1.852 Wohnungen im Bau

Die Project Immobilien-Gruppe betreut den Angaben zufolge zurzeit 118 Projekte. Dies umfasse die Kategorien Wohnen, Gewerbe, Grundstücksverkauf und Bestandsobjekte, wobei der Schwerpunkt im Wohnungsbau liege. „Zurzeit befinden sich Wohngebäude mit 1.852 Wohnungen im Bau, einige stehen bereits vor der Fertigstellung“, erläutert Böhm. „Hingegen macht die Kategorie Gewerbe mit 16 laufenden Projekten den geringeren Anteil des Geschäfts aus.“ Die Bauprojekte der Gruppe befinden sich demnach über Deutschland verteilt. Schwerpunkte sind Berlin und Potsdam, Hamburg, Düsseldorf, das Rhein-Main-Gebiet, der Großraum München sowie der Großraum Nürnberg.

Zum jetzigen Zeitpunkt haben die folgenden Gesellschaften der Nürnberger Project Immobilien-Gruppe Insolvenzantrag gestellt: Die Holding-Gesellschaft Project Real Estate AG, die operative Project Immobilien Projektentwicklungs GmbH, die die Standorte für die Bauprojekte auswählt und die Projekte konzipiert sowie die Makler-Organisation Project Immobilien Wohnen und Gewerbe GmbH und die Project Immobilien Management GmbH, die unter anderem für Bauleitung, Ausschreibungen und Beauftragung von Bauleistungen zuständig ist.

Noch immer kein Eintrag zur Project Vermittlungs GmbH

Rechtsanwalt Volker Böhm ist vorläufiger Insolvenzverwalter der Holding-Gesellschaft Project Real Estate und der Immobilien Management GmbH. Rechtsanwältin Dr. Elske Fehl-Weileder ist für die Wohnen und Gewerbe GmbH zuständig. Für die Projektentwicklungs GmbH wurde vom Gericht Rechtsanwältin Katharina Franke, ebenfalls aus der Kanzlei Schultze & Braun, als vorläufige Insolvenzverwalterin bestellt.

Zu dem bereits am vergangenen Montag (14. August) von deren Geschäftsleitung angekündigten Insolvenzantrag der in Bamberg ansässigen Project Vermittlungs GmbH findet sich in den amtlichen Insolvenzbekanntmachungen weiterhin kein Eintrag und insofern auch noch keine Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters (Stand 18. August, 11:00 Uhr).

Von der Insolvenz der Project Immobilien-Gruppe sind neben den Wohnungskäufern und Kapitalanlegern zahlreiche Nachunternehmer betroffen. Dies sind der Kanzlei zufolge vor allem Handwerker, die innerhalb der Gruppe zentral von der Project Immobilien Management GmbH beauftragt wurden.