IVFP Rating 2024: Die besten bAV Direktversicherungen

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat zum 13. Mal die Direktversicherungen unter die Lupe genommen. Im aktuellen bAV-DV Rating wurden 75 Tarife von 40 Anbietern in den fünf Kategorien Klassik, Klassik Plus, Index, Comfort und Fondsgebunden mit Garantie untersucht. 14 bAV-Versicherer erhielten in mindestens einem Segment die Note „Exzellent“.

Wie in den anderen Ratings des IVPF auch, setzt sich die Gesamtnote aus vier Teilbereichsnoten Unternehmen, Rendite, Flexibilität sowie Transparenz und Service zusammen. Die Ergebnisse werden mit den Auszeichnungen “Exzellent – Sehr Gut – Gut“ bewertet, sowohl im Gesamtergebnis, als auch in den einzelnen Teilbereichen.

Die Top-Bewertung in der Kategorie „Klassik Plus“ erhielten die Allianz und die neue Leben, in der Kategorie „Indexpolice“, Allianz, Ergo, HDI, neue Leben, Nürnberger, Stuttgarter und Württembergische, in der Kategorie „Comfort“ waren es die Allianz, Alte Leipziger, Axa, Canada Life, HDI, Stuttgarter, Swiss Life und Zurich.

In der Kategorie „Fondsgebunden mit Garantie“ bekamen die Allianz, Alte Leipziger, Axa, Condor, Continentale, LV 1871, Nürnberger, Stuttgarter, Swiss Life, Württembergische und Zurich jeweils die Bestnote.

Quelle: IVFP

Quelle: IVFP

Quelle: IVFP

Quelle: IVFP

Keine Top-Bewertung bei Klassik-Tarifen

Bei den Klassischen Tarifen vergab das Analysehaus hingegen kein „Ezellent“. Die LV 1871 und die Nürnberger erhielten dort aber ein für ihre bAV-Tarife immerhin noch ein „Sehr gut“.