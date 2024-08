Kfz-Versicherung: Neue Regeln für Winterreifen

Ab dem 1. Oktober gelten neue Regeln für Winterreifen: Bei winterlichen Straßenverhältnissen dürfen Reifen, die mit dem Symbol „M+S“ (Matsch + Schnee) gekennzeichnet sind, nicht mehr genutzt werden. Darauf weist der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hin.

Verboten sind M+S-Reifen dann zwar nicht, sie werden ab 1. Oktober aber so behandelt, als wären sie Sommerreifen. „Wer bei Eis und Schnee mit ihnen unterwegs ist, riskiert ein Bußgeld und einen Punkt in Flensburg“, betont Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des GDV.

Zudem drohen Einschnitte beim Versicherungsschutz: „Die Kaskoversicherung, die Schäden am eigenen Auto ausgleicht, kann in einem solchen Fall ihre Leistung unter Umständen teilweise oder gar vollständig kürzen“, so Käfer-Rohrbach. Die Kfz-Haftpflichtversicherung übernimmt nach einem Unfall aber auch dann den Schaden des Unfallopfers, wenn der Verursacher bei Eis und Schnee mit M+S- oder anderen Sommerreifen unterwegs war.

Auf Nummer sicher gehen Autofahrer mit anerkannten Winterreifen. Sie sind am Alpine-Symbol – also der Schneeflocke und dem Bergzacken – zu erkennen.