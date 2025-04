Gold: Glänzende Aussichten für das Edelmetall und Goldminenaktien

„Dass der Goldpreis am 14. März einen neuen Höchstwert erzielte, hatte in doppelter Hinsicht eine psychologische Wirkung. Zum einen durchbrach er die wichtige Marke von 3.000 US-Dollar pro Unze. Zum anderen erreichte er das neue Niveau in einem sehr schnellen Tempo: Der Goldpreis stieg innerhalb von nur 210 Tagen von 2.500 US-Dollar auf 3.000 US-Dollar. Im historischen Schnitt ist der Goldpreis in rund 1.700 Tagen um 500 US-Dollar gestiegen,“ sagt Elisa Piscopiello, Senior ETF Analystin bei L&G (früher bekannt als Legal & General Investment Management).

„Die konstante Nachfrage der Zentralbanken hat den Goldpreis in den vergangenen Jahren strukturell gestützt. Innerhalb der letzten drei Jahre haben die Zentralbanken zusammen jährlich über 1.000 Tonnen Gold gekauft (Quelle: Bloomberg, Stand: 21. März 2025).

Auch dieses Jahr hat sich dieser Aufwärtstrend bislang fortgesetzt, wobei die anhaltende politische Unsicherheit im Nahen Osten und der Krieg in der Ukraine die Attraktivität von Gold als vermeintlich sicheren Hafen noch verstärkt hat.

Die zunehmende Besorgnis über die wirtschaftlichen Aussichten in den USA und die damit verbundene Erwartung eines schwächeren Dollars kommen noch unterstützend hinzu. Der jüngste Stimmungsumschwung aufgrund von Sorgen über die schwächelnde US-Wirtschaft, Handelsspannungen und hohe Bewertungen der US-Tech-Titel spiegelt sich auch darin wider, dass sich Anleger und Anlegerinnen deutlich aus US-Aktien zurückgezogen haben.

Goldminenaktien – hohes Gewinnwachstum

Wer nicht nur in Gold, sondern auch in Goldminenaktien anlegen möchte, kann seine Annahmen zur Entwicklung des Goldpreises mit einer Chance auf eine zusätzliche Risikoprämie für Aktientitel verbinden.

In der Vergangenheit haben die Aktien von Goldminenunternehmen gezeigt, dass sie Veränderungen des Goldpreises verstärken. Diese Tendenz hat sich im bisherigen Jahresverlauf gezeigt: Der Spot-Goldpreis stieg um etwa 13 Prozent und der Global Gold Miners Index verzeichnete einen Zuwachs von rund 30 Prozent (Quelle: Bloomberg, 24. März). Dies zeigt, dass Goldminenunternehmen bei einem steigenden Goldpreis ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum verzeichnen können. Wenn der Goldpreis fällt, kann sich diese Dynamik allerdings umkehren.

Mit Blick auf die zweite Hälfte des Jahres 2025 bewegen sich die Gewinn- und Wachstumserwartungen von Goldminenunternehmen im zweistelligen Bereich, was den Optimismus hinsichtlich einer anhaltenden Goldnachfrage widerspiegelt.

Trotz des Tempos der jüngsten Goldgewinne sind wir der Ansicht, dass die geopolitische Instabilität und die wirtschaftlichen Unsicherheiten, sofern sie anhalten, und die Nachfrage der Zentralbanken die längerfristigen Aussichten für Gold und Goldminenaktien unterstützen werden.“