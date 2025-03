ADAC Autoversicherung: So stark war das Neugeschäft noch nie

Die ADAC Autoversicherung setzt ihren Wachstumskurs fort und hat das Jahr 2024 mit einem neuen Rekordergebnis im Neugeschäft abgeschlossen. Mit rund 380.000 neu abgeschlossenen Policen lag das Plus bei 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der versicherten Fahrzeuge stieg auf knapp 1,3 Millionen – ein Zuwachs von 12,7 Prozent.

„Bei den Versicherten hat sich dadurch die Wechselbereitschaft spürbar erhöht“, sagt Stefan Daehne, Vorstandsvorsitzender der ADAC Autoversicherung mit Blick auf die gestiegenen Prämien im Markt. „In diesem herausfordernden Marktumfeld habe die ADAC Autoversicherung mehr Autofahrer als je zuvor überzeugt und so zum dritten Mal in Folge das stärkste Neugeschäft der Unternehmensgeschichte erzielt. „Zu diesem Erfolg haben alle Vertriebskanäle, online wie offline, sowohl einzeln als auch im Zusammenspiel beigetragen“, so Daehne weiter.

Seit dem Start 2018 hat sich der Fahrzeugbestand des Unternehmens nahezu verdoppelt. Damals waren rund 650.000 Fahrzeuge bei der ADAC Autoversicherung versichert, heute sind es fast 1,3 Millionen. „Wir wachsen nicht nur stark, sondern auch profitabel – ein deutlicher Wettbewerbsvorteil“, betont Finanzvorständin Martina Panico.

Besonders gefragt sind Tarife mit Werkstattbindung: Über 60 Prozent der Kaskoversicherten nutzen mittlerweile den „Werkstattbonus“, der eine 20-prozentige Prämienersparnis bei Nutzung einer Partnerwerkstatt bietet.

Die ADAC Autoversicherung steht allen Autofahrern offen, richtet sich aber insbesondere an die über 22 Millionen Mitglieder des Automobilclubs.