„KI-Hype beflügelt Performance von Halbleiter-Aktien“

„Halbleiter sind die Basis für alle Innovationen im Tech-Sektor. Die Geräte werden immer intelligenter, die Anwendungen immer smarter – das führt zu einer höheren Nachfrage nach leistungsfähigeren Halbleitern“, erklärt Prinz.

Nach Einschätzung von Prinz gibt es eine ganze Reihe an Faktoren, die den Aktien von Halbleiterherstellern in diesem Jahr Auftrieb geben könnten. Der wichtigste Faktor: Die Nachfrage für den Ausbau und die Entwicklung neuer KI- Anwendungen steige. Bei Anwendungssoftware für den Einsatz künstlicher Intelligenz ständen wir vor dem größten Innovationszyklus seit Jahrzehnten. Das gehe einher mit steigenden IT-Budgets und einem noch stärkeren Trend zur Cloud-Nutzung. Dadurch gebe es auch Raum für eine Margenausweitung bei Cloud-Anbietern im Jahr 2024. „Die großen und transformativen Auswirkungen durch generative künstliche Intelligenz dürften die steigenden Erwartungen der Investoren sogar übertreffen“, so Prinz. „Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Jahren weltweit massiv in GenAI-Software (Generative KI) investiert wird. Die USA werden hieran einen signifikanten Anteil haben, aber nicht der einzige spannende Ort für Investitionen bleiben.“

Die Performance von Halbleiter-Aktien werden weiterhin gestützt von den anhaltenden Ausgaben für Rechenzentren. Die Ausgaben der vier größten Cloud Service-Provider würden in diesem Jahr voraussichtlich um 10 Prozent steigen. „Wir gehen davon aus, dass sich hieraus eine weitere Chance für die in diesem Segment exponierten Halbleiterunternehmen ergibt“, so Prinz.

Der von ihm zusammen mit Felix Jäger gemanagte LBBW Internet der Zukunft, zu dessen Top-10-Positionen auch Halbleiterhersteller gehören, hat bereits im vergangenen Jahr vom Kursaufschwung dieser und anderer Tech-Aktien profitiert. Der Fonds erreichte in 2023 eine Wertsteigerung von 52,1 Prozent und hat das Jahr somit vor vielen Fonds seiner Vergleichsgruppe abgeschlossen. Der Aktienfonds LBBW Internet der Zukunft bietet Anlegern die Möglichkeit, in die Weiterentwicklung des Internets zu investieren. Die Schwerpunkte bilden dabei die Bereiche „Künstliche Intelligenz“, „Cloud Computing“, „virtuelle Realitäten“ und „digitale Vermögenswerte“ basierend auf der „Blockchain-Technologie“.