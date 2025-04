BAV: AllianzGI und Lurse bringen volldigitale Lösung für den Mittelstand

Das Produkt ist eine generationengerechte volldigitale bAV-Lösung, die eine komfortable und schnelle Einrichtung einer fondsgebundenen Direktzusage ermöglichen soll. Sie richtet sich an Unternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitenden – unabhängig davon, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dem Pensionsplan tatsächlich teilnehmen.

Bisher war die fondsgebundene Direktzusage aufgrund Ihrer Komplexität vornehmlich größeren Unternehmen vorbehalten, die über eigene bAV-Experten verfügen. Denn bei der Einrichtung sind viele Parteien involviert und es gibt umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten, die diesen Durchführungsweg einerseits zwar sehr flexibel, andererseits aber auch komplex machen.

Daher haben viele vor allem mittelständische Unternehmen bislang von der Einführung einer fondsgebundenen Direktzusage abgesehen. Deren Beschäftigte konnten somit nicht von einem attraktiven Durchführungsweg partizipieren, der ein möglichst hohes Versorgungskapital im Alter anstrebt. Denn aufgrund von Freiheiten in der Kapitalanlage sowie der Möglichkeit, über die Standard-Höchstgrenzen hinaus steuer- und sozialversicherungsfrei einzuzahlen, ist die fondsgebundene Direktzusage sehr renditestark. Sie ist eine für die breite Belegschaft – insbesondere auch für Führungskräfte – geeignete betriebliche Altersversorgung und kann zudem möglicherweise bestehende Direktversicherungen ergänzen.

Allianz Plug-In Pension macht den Durchführungsweg der fondsgebundenen Direktzusage nun einer breiteren Unternehmenslandschaft zugänglich. Diese bAV-Lösung bietet Firmen unterschiedlichste Wahlmöglichkeiten zur Gestaltung einer individuellen Altersversorgung – etwa mit Blick auf die Beitragsstruktur oder Auszahlungsoptionen. Durch standardisierte und aufeinander abgestimmte Verträge aller Beteiligten kann quasi „auf Knopfdruck“ ein volldigitaler Unterschriftenprozess ausgelöst und Allianz Plug-In Pension abgeschlossen werden.

Im Rahmen von Allianz Plug-In Pension erfolgt die generationengerechte Kapitalanlage über ein sogenanntes Lebenszykluskonzept. Für jüngere Beschäftigte mit einer längeren Zeit bis zum Renteneintritt wird stärker in chancenorientierte Anlagen wie Aktien oder Private Markets investiert, um ein attraktives Vorsorgevermögen aufzubauen. Je näher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann dem Renteneintritt kommen, desto mehr wird in stabilisierende Anlagen umgeschichtet, um das Vorsorgevermögen zu schützen. Für die Integration von Private Markets in das Lebenszykluskonzept wurde AllianzGI 2024 von European Pensions mit einem European Pensions Award ausgezeichnet. 2 Die FNZ Bank als Partner für die Depotführung hat speziell für Allianz Plug-In Pension eine Private-Markets-Fondslösung von AllianzGI für kleinere monatliche bAV-Sparbeiträge investierbar gemacht.

Michaela Sommer, Director Corporate Pensions Solutions bei AllianzGI, kommentiert: „AllianzGI managt im Kontext der fondsgebundenen Direktzusage bereits seit 20 Jahren erfolgreich Lebenszykluskonzepte für Großunternehmen. Zusammen mit unserem Partner Lurse machen wir diesen attraktiven Durchführungsweg und unser innovatives Kapitalanlagekonzept nun auch einer breiteren Unternehmenslandschaft zugänglich. Unser Ziel ist, zur weiteren Durchdringung der bAV in Deutschland beizutragen und so bei immer mehr Menschen einen Beitrag für einen sorgenfreien Ruhestand zu leisten.“

Adelheid Lanz, Managerin – Business Development bei Lurse, fügt hinzu: „Wir beobachten ein großes Interesse seitens mittelständischer Unternehmen an attraktiven und renditestarken bAV-Lösungen. Allianz Plug-In Pension bietet dem Mittelstand erstmalig die Chance, an einem modernen Versorgungssystem mit einer volldigitalen Administrationsstrecke und einem benutzerfreundlichen Mitarbeiterportal partizipieren zu können. Wir freuen uns, mit unseren innovativen digitalen Plattformen und umfassenden bAV-Beratungsdienstleistungen beteiligt zu sein.“