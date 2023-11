Krypto-Assets: Commerzbank erhält als erste Vollbank Lizenz zur Kryptoverwahrung

Bitcoin & Co.: MiCA-Verordnung ist Chance für den europäischen Kryptomarkt

Die Markets-in-Crypto-Assets-Regulation (MiCAR) bringt Bewegung in den Markt für Digitalwährungen in Europa. Vor allem institutionelle Anleger sind als Kunden gefragt. Für Fintechs könnte es künftig schwierig werden, sich am Markt zu behaupten. Das sind Ergebnisse einer aktuellen Befragung …