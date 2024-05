Kryptowährungen: Warum Bitcoin und Ethereum jetzt so stark im Wert steigen

Die Kryptowährung Ethereum befindet sich seit Jahresbeginn im Rückenwind der Zulassung von US Bitcoin-ETFs in einem beeindruckenden Aufwärtskurs. Vergangene Woche wurden Ethereum-Spot-ETFs von der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) vorläufig zugelassen, was Ethereum weiteren Auftrieb verlieh. Die Krypto-Branche wird in zunehmendem Maße ernst genommen – und das weltweit. In weiteren bedeutenden Volkswirtschaften durchlaufen kryptobasierte Finanzprodukte in diesen Wochen Zulassungsverfahren und erhalten positive Signale von den zuständigen Behörden.

Die jüngste Zulassung von Ethereum Spot-ETFs– börsengehandelte, physisch besicherte Fonds in den Vereinigten Staaten, die die Wertentwicklung von Ethereum verfolgen – ist nur ein Beispiel für die aktuell zu beobachtende Adoptionswelle der Krypto-Branche durch Regulatoren. Ähnliche Entwicklungen spielen sich auch außerhalb der USA ab – so etwa im Vereinigten Königreich, wo mit 22. Mai die ersten Krypto-ETPs auf Basis von Ethereum und Bitcoin zugelassen wurden und seit 28. Mai an der London Stock Exchange gelistet sind. In Australien erteilte die Wertpapierbörse ASX die Zulassung für einen Bitcoin Spot-ETF, dessen Marktstart für Juli erwartet wird. An der Hongkonger Aktienbörse HKEX begann am 29. April der Handel von sechs Bitcoin- und Ethereum Spot-ETFs – den ersten ihrer Art in ganz Asien. Und auf Seiten der EU prescht die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) mit ihren Erwägungen, Kryptoassets neben anderen Anlageklassen wie Rohstoffen und Edelmetallen in ihren Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITS) einzubeziehen, vor.

Die Kurse von Bitcoin und Ethereum bewegen sich indes weiter nach oben – wurde ETH Anfang Januar 2024 noch bei rund 2.300 US-Dollar gehandelt, so liegt dessen Kurs aktuell bei über 3.800 US-Dollar, ein Plus von knapp 30 Prozent innerhalb von einer Woche und rund 65 Prozent mehr als zu Jahresbeginn. Bitcoin wiederum wird bei rund 67.000 US-Dollar gehandelt – wenig unter seinem Allzeithoch von 75.000 Dollar am 14. März 2024.

Ophelia Snyder, Co-Präsidentin von 21Shares, kommentiert die aktuelle Entwicklung rund um die regulatorische Akzeptanz von Krypto sowie die Zulassung von Ethereum Spot-ETFs wie folgt: „Für die Branche ist das ein aufregender Moment, ebenso wie für 21Shares als Emittent eines der weltweit größten Pakete von börsengehandelten Krypto-Asset-Produkten (ETPs). Die Genehmigung unseres Antrags für einen Spot-ETF durch die SEC, einer der ersten, der eingereicht wurde, ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.“ Der ETF von 21Shares ist einer von acht Ethereum Spot-ETFs, die am 23. Mai 2024 in den Vereinigten Staaten eine vorläufige Genehmigung erhielten.