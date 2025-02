LVM wird Hauptpartner beim Zweitligisten SC Preußen Münster

Die LVM Versicherung weitet ihr Engagement beim SC Preußen Münster aus und wird offizieller Hauptpartner des Fußballvereins. Im Zuge der Partnerschaft soll das Preußenstadion nach dem geplanten Neubau den Namen „LVM-Preußenstadion“ tragen – vorausgesetzt, die Stadt Münster gibt ihre Zustimmung. Die entsprechende Beschlussvorlage wurde am 13. Februar eingereicht, die endgültige Entscheidung soll in der Ratssitzung am 26. Februar fallen.

„Stolz, Teil des Projekts zu sein“

LVM-Vorstandsmitglied Peter Bochnia betont die enge Verbindung zwischen Unternehmen und Verein: „Preußen Münster ist ein traditionsreicher Klub mit leidenschaftlichen Fans. Wir freuen uns, unser Engagement weiter auszubauen und den Verein auf seinem Weg zu unterstützen. Das neue LVM-Preußenstadion wird ein zentraler Ort für den Fußball in Münster, und wir sind stolz, Teil dieses Projekts zu sein.“

Auch Ole Kittner, Geschäftsführer von Preußen Münster, sieht in der langfristigen Zusammenarbeit einen wichtigen Meilenstein für den Verein: „Die Partnerschaft mit der LVM ist ein zentraler Baustein für die Zukunft von Preußen Münster. Sie steht für die enge Verbindung zwischen Stadt, Region und Wirtschaft. Dass der Name ‚Preußenstadion‘ erhalten bleibt, zeigt das Verständnis der LVM für die Bedeutung des Vereins und seiner Tradition.“

Die LVM Versicherung sieht in der Partnerschaft nicht nur einen Beitrag zur lokalen Sportförderung, sondern auch eine Stärkung ihrer Markenpräsenz. „Unser Engagement im Sportsponsoring wächst stetig. Mit den Preußen können wir nicht nur den Sport in Münster fördern, sondern auch unsere bundesweite Sichtbarkeit weiter ausbauen“, erklärt Georg Kaldewei, Bereichsleiter Marketing der LVM.

Bundesweite Sichtbarkeit ausbauen

Oberbürgermeister Markus Lewe hebt die Bedeutung der Partnerschaft für die Stadt hervor: „Die vertiefte Zusammenarbeit zwischen Preußen Münster und der LVM ist ein starkes Signal für den Zusammenhalt und die Identifikation mit dem Verein. Dass der Name ‚Preußen‘ im Stadionnamen bleibt, zeigt die Verbundenheit der LVM mit dem Club und seinen Fans.“

Die Kooperation umfasst neben dem Namensrecht auch gemeinsame Marketing- und Netzwerkprojekte, die darauf abzielen, den lokalen Sport nachhaltig zu stärken und die Gemeinschaft rund um den Verein weiter zu festigen. Die Zusammenarbeit ist zunächst bis Sommer 2034 vereinbart. Weitere Details zur Partnerschaft und geplanten Aktivitäten sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Über die Höhe des finanziellen Engagements machten beide Seiten keine Angaben.