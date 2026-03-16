WisdomTree kauft Atlantic House für 150 Millionen Britische Pfund

WisdomTree hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Atlantic House Holdings geschlossen. Der in London ansässige Vermögensverwalter ist auf Defined-Outcome- und derivatbasierte Anlagestrategien spezialisiert und verwaltet nach Unternehmensangaben rund 4,1 Milliarden GBP, umgerechnet etwa 5,5 Milliarden Dollar.

Der Kaufpreis liegt bei 150 Millionen Britische Pfund, also rund 200 Millionen US-Dollar, und wird bei Vollzug fällig, vorbehaltlich üblicher Anpassungen. Der Abschluss ist für das zweite Quartal 2026 geplant. Voraussetzung sind behördliche Genehmigungen, die Finanzierung und weitere marktübliche Bedingungen.

Mit der Akquisition verbindet WisdomTree organisches Wachstum mit gezielten Zukäufen. Zugleich will das Unternehmen seine Produktkompetenzen ausbauen, die Distribution verbreitern und seine Position bei modellbasierten Portfoliolösungen stärken.

Stärkung der Active‑ETF‑ und Defined‑Outcome‑Kompetenzen



Die Akquisition soll WisdomTrees Position in einem der am schnellsten wachsenden Segmente der Asset‑ und Wealth‑Management‑Industrie stärken, indem etablierte Derivate‑ und systematische Investmentexpertise mit nachweislicher Erfolgsbilanz in das Unternehmen integriert wird. Dadurch will WisdomTree seine Fähigkeit erweitern, differenzierte aktive ETFs sowie ergebnisorientierte Anlagestrategien für globale Märkte zu konzipieren, aufzulegen und zu skalieren.

Ausbau der Model‑ und Portfolio‑Solutions‑Plattform



Darüber hinaus wird die Model‑ und Portfolio‑Solutions‑Plattform von WisdomTree auf den britischen Markt ausgeweitet und baut damit auf der bereits etablierten Dynamik in den USA auf. Die zusätzliche Skalierung verbessert die Fähigkeiten in der Portfolio­konstruktion, unterstützt die Nachhaltigkeit der Assets im Wealth‑Segment und erhöht langfristig die Stabilität und Qualität des Ertragsmixes.

Erweiterung der britischen Berater‑Distribution mit globaler Anwendbarkeit



Atlantic House bringt nach Aussage von WisdomTree etablierte Beziehungen im Markt unabhängiger Finanzberater (IFAs) im Vereinigten Königreich ein, was die Distributionsreichweite von WisdomTree erhöht und beschleunigtes Wachstum unterstützt. Dies spiegelt WisdomTrees erfolgreiche Integrationen von Boost ETP im Jahr 2014 sowie ETF Securities im Jahr 2018 wider, bei denen bestehende Kundenbeziehungen maßgeblich dazu beitrugen, die UCITS‑Plattform auf ein verwaltetes Vermögen von rund 15 Milliarden US-Dollar auszubauen.

Disziplinierte und wachstumsorientierte Transaktion



Die Transaktion wird voraussichtlich leicht ergebnissteigernd sein und steht im Einklang mit WisdomTrees diszipliniertem Kapitalallokationsrahmen. Durch die Kombination komplementärer Produktkompetenzen und Distributionsstärken positioniert sich das Unternehmen für zusätzliches Umsatzwachstum durch Produktexpansion, Cross‑Distribution und erweiterte Modellportfolio-Fähigkeiten.

Jonathan Steinberg, Gründer und CEO von WisdomTree, sagte: „Atlantic House stärkt WisdomTree in mehrfacher Hinsicht. Die Akquisition erweitert unsere Defined‑Outcome‑ und Derivate‑Kompetenzen, baut unsere Model‑ und Portfolio‑Solutions‑Plattform im Vereinigten Königreich aus und vertieft unsere Präsenz im Wealth‑Segment. Gleichzeitig steht sie im Einklang mit unserem disziplinierten Kapitalallokationsansatz und positioniert das Unternehmen für zusätzliches Umsatzwachstum. Die Transaktion ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer mehrjährigen Strategie, eine stärker diversifizierte und qualitativ hochwertigere Wachstumsplattform aufzubauen – ergänzend zu unserer Übernahme von Ceres Partners, LLC im Jahr 2025 sowie unserem strategischen Eintritt in Private Markets.“

Tom May, Chief Executive Officer von Atlantic House, ergänzte: „Der Zusammenschluss mit WisdomTree ermöglicht es uns, unser Investmentangebot durch die umfangreichen Research‑Kapazitäten und die Distributionsplattform von WisdomTree weiter zu stärken. Wir sehen erhebliche Chancen, den Zugang zu unseren Strategien in Europa und den USA auszuweiten, während wir unsere bestehenden Kunden weiterhin mit demselben disziplinierten Ansatz und derselben Investmentphilosophie betreuen. Unsere Produkte werden weiterhin vom bestehenden Investmentteam gemanagt – unter meiner Führung als Global CIO, Outcome and Derivative Strategies bei WisdomTree.“

Nach dem Closing der Transaktion wird das Investmentteam von Atlantic House weiterhin die bestehenden Strategien verantworten und gleichzeitig gemeinsam mit WisdomTree den Ausbau der Kompetenzen über ETF‑ und Modellportfolio‑Plattformen vorantreiben.

Alexis Marinof, CEO Europe bei WisdomTree, sagte: „Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein in unserer globalen Wachstumsstrategie. Atlantic House hat eine differenzierte Plattform für Defined‑Outcome‑, Derivate‑ und Modellstrategien mit einem disziplinierten Investmentansatz sowie etablierten Kundenbeziehungen aufgebaut und passt damit hervorragend zu unserer Strategie, skalierbare und innovative Lösungen zur Erfüllung sich wandelnder Kundenbedürfnisse bereitzustellen. Wir freuen uns darauf, das Team bei WisdomTree willkommen zu heißen.“

Die Transaktion unterstreicht WisdomTrees Strategie, gezielt in strukturell wachsenden Segmenten des Asset Managements zu expandieren, darunter aktive ETFs, ergebnisorientierte Alternativen und gemanagte Modelle. Durch die Integration differenzierter Derivate‑Expertise mit dem globalen Distributionsnetzwerk stärkt das Unternehmen seine Innovationsfähigkeit in den öffentlichen Kapitalmärkten und vertieft gleichzeitig seine Präsenz im Wealth‑Segment. In Kombination mit den bestehenden Stärken in ETFs, Private Markets und Tokenisierung erhöht die Akquisition die Fähigkeit von WisdomTree, differenzierte Investmentexposures und langfristigen Mehrwert für Kunden und Aktionäre zu liefern.

Nach Abschluss der Transaktion wird WisdomTree voraussichtlich weltweit ein Vermögen von rund 163 Milliarden US-Dollar verwalten.