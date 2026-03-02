Newsletter
BU-Update der LV 1871 im Fokus: Cash. lädt zum Webinar für Vermittler

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min

Die LV 1871 hat ihre Berufsunfähigkeitsversicherung zum Jahreswechsel 2026 deutlich weiterentwickelt. Welche konkreten Neuerungen das BU-Update bringt und wie Vermittler diese sinnvoll in der Beratung einsetzen können, zeigt ein exklusives Live-Webinar von Cash. in Zusammenarbeit mit der LV 1871. Teilnehmer erhalten 40 IDD-Minuten.

Berufsunfähigkeit neu gedacht – und erklärt im Live-Webinar

Die Anforderungen an die Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung steigen: Kunden erwarten flexible Lösungen, nachvollziehbare Bedingungen und Tarife, die mit ihrer beruflichen Entwicklung Schritt halten. Vor diesem Hintergrund hat die LV 1871 ihre Berufsunfähigkeitsversicherung „Golden BU“ zum 1. Januar 2026 umfassend aktualisiert.

Welche Auswirkungen diese Änderungen auf die Beratungspraxis haben und wo sich neue Chancen für Vermittler ergeben, steht im Mittelpunkt eines Live-Webinars, das Cash. gemeinsam mit der LV 1871 durchführt.

Was sich mit dem BU-Update der LV 1871 ändert

Das BU-Update bringt spürbare Anpassungen, die vor allem zwei Zielgruppen adressieren: junge Menschen sowie Kammerberufe. Im Kern geht es darum, frühzeitig höhere Absicherungsspielräume zu ermöglichen und gleichzeitig den Zugang zur BU zu erleichtern.

Zu den zentralen Neuerungen zählen unter anderem:

  • Höhere und transparenter gestaltete Obergrenzen bei Nachversicherungs- und Karrieregarantien
  • Höhere Absicherungssummen direkt bei Vertragsabschluss, insbesondere für Schüler, Studierende und Berufseinsteiger
  • Vereinfachte Risikoprüfung mit erweiterten Möglichkeiten für Dynamiken
  • Prämienreduktionen von bis zu zehn Prozent für ausgewählte Berufsgruppen
  • Anhebung der Anrechnung von Versorgungswerken, was insbesondere für Kammerberufe relevant ist

Diese Änderungen eröffnen neue Argumentationslinien in der Beratung – etwa bei der Frage, wie sinnvoll ein früher BU-Abschluss trotz noch niedrigen Einkommens sein kann.

Praxiswissen statt Produktpräsentation

Im Webinar geht es nicht um eine reine Produktvorstellung, sondern um die konkrete Einordnung der Neuerungen für die Beratungspraxis. Vermittler erfahren, wie sie das BU-Update gezielt nutzen können, um individuelle Lebensphasen, Karrierewege und Absicherungsbedarfe ihrer Kundinnen und Kunden besser abzubilden.

Referentin des Webinars ist Laura Sinner, Biometrie-Expertin der LV 1871. Sie ordnet die Änderungen fachlich ein und zeigt anhand typischer Beratungssituationen, wo sich neue Spielräume ergeben – und worauf Vermittler achten sollten.

Termin und Teilnahme

Das Webinar findet statt am:

  • Montag, 16. März 2026
  • Beginn: 14:00 Uhr
  • Dauer: ca. 60 Minuten

Die Teilnahme richtet sich an Vermittlerinnen und Vermittler, die ihre BU-Beratung auf den aktuellen Stand bringen und das Update der LV 1871 gezielt in Kundengesprächen einsetzen möchten.

