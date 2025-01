Mit Value Add vom Immobilienmarkt von heute profitieren!

Denn viele der Objekte, die auf den Markt kommen, benötigen energetische Renovierungen. Nur dadurch bleiben sie mit Blick auf die zunehmenden ESG-Anforderungen attraktiv für Mieter und entsprechend auch für potenzielle Investoren. Genau hier hebt sich Verifort Capital mit seiner Value-Add-Kompetenz ab: Das Unternehmen ist Spezialist darin, Bestandsimmobilien an B- und C-Standorten günstig einzukaufen, nachhaltig zu entwickeln und mit signifikanter Wertsteigerung zurück an den Markt zu bringen.

Value-Add-Kompetenz im AIF-Format

Mit seinem neuen Publikums-AIF lässt Verifort Capital Anleger, die auf der Suche nach überdurchschnittlichen Renditen bei vergleichsweise kurzen Laufzeiten sind, an seiner Expertise und den hervorragenden Möglichkeiten des aktuellen Immobilienmarkts teilhaben. Das Unternehmen bringt mit seinem 360-Grad-Ansatz genau die richtigen Voraussetzungen mit, um durch seine Value-Add-Strategie kurzfristig signifikante Wertsteigerungen zu erzielen: Mit dem eigenem Asset- und Property-Management sowie seinen deutschlandweit sechs Standorten kümmert es sich eigenhändig um alle Schritte der Wertschöpfungskette und die Entwicklung der Immobilien. Durch seine regionale Struktur und das eigene Property-Management stellt Verifort Capital sicher, dass die Anforderungen der Mieter vor Ort berücksichtigt werden und die Nutzerfreundlichkeit der Immobilien ausgebaut und dauerhaft erhalten werden kann. Dank der regionalen Marktpräsenz und der Vernetzung zu örtlichen Maklern erhält Verifort Capital zudem frühzeitig Zugang zu einer Vielzahl an attraktiven Immobilienangeboten.

Nachhaltige Wertsteigerung und attraktive Renditen

Verifort Capital hat in den vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis gestellt, dass das Unternehmen Spezialist für die Optimierung von Bestandsimmobilien an B- und C-Standorten ist. Mit seinem „Manage-to-Green“-Ansatz setzt es auf ökonomisch und ökologisch sinnvolle Sanierung der Objekte, bevor diese gewinnbringend an Bestandshalter weiterverkauft werden. Diese Erfolgsstrategie nutzt der Publikums-AIF „VC Value Add Plus“, mit dem Privatanleger bereits ab einer Mindestbeteiligung von 5.000 Euro an den neuen Opportunitäten auf dem Immobilienmarkt teilhaben können.

Der Fonds zielt auf die nachhaltige Wertsteigerung von gewerblichen Bestandsimmobilien an B- und C-Standorten in Deutschland ab. Diese sollen durch Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen im Wert gesteigert und nach relativ kurzer Haltedauer gewinnbringend veräußert werden. Damit entstehen für Anleger bei einer vergleichsweise kurzen Laufzeit herausragende Chancen für attraktive Renditen. Der Fonds strebt dabei größtmögliche Interessengleichheit zwischen Verifort Capital und seinen Anlegern an: Das Unternehmen partizipiert selbst überwiegend erst am Ende der Fondslaufzeit, wenn die Anleger die geplanten Überschüsse erzielt haben und überschießende Gewinne erwirtschaftet wurden. Durch den Fokus auf die nachhaltige Bestandsentwicklung ist der Publikums-AIF „VC Value Add Plus“ zudem ein ESG-Produkt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.