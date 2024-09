M&M-Rating KV-Unternehmen 2024: Nur ein Versicherer ist schwach

Das Analysehaus Morgen & Morgen hat erneut die Bilanzen der privaten Krankenversicherer unter die Lupe genommen. Die Untersuchung der Bilanzkennziffern 2023 zeigt, dass sich die Anbieter in der Branche insgesamt in einer guten Verfassung präsentieren, trotz eines herausforderndendes Umfeldes. Bei aktuellen Marktdaten zeigen allerdings auch, wie unterschiedlich es in den verschiedenen Geschäftsfelder läuft.

Stagnation in der Voll- , Anstieg in der Zusatzversicherung

Während das Wachstum bei natürlichen Personen in der Vollversicherung im Durchschnitt stagniert, verzeichnet das Zusatzversicherungsgeschäft weiterhin einen Anstieg. Besonders hervorzuheben sei, dass es sowohl im Voll- als auch im Zusatzgeschäft Versicherer gebe, die ein deutliches Wachstum erzielen konnten, schreibt Thorsten Saal, Prokurist und Bereichsleiter Mathematik und Rating bei M&M.

Die Verwaltungskostenquote blieb im Vergleich zum Vorjahr konstant, während die Abschlusskostenquote aufgrund des gestiegenen Neugeschäfts leicht angestiegen ist. Die Bewertungsreserven, die im Vorjahr aufgrund des Zinsanstiegs stark gefallen waren, haben sich leicht erholt. Allerdings überwiegen, so Saal, im Saldo weite die stillen Lasten, wenn auch in geringerem Umfang als im Vorjahr. Einige Versicherer konnten sogar wieder positive Reserven aufbauen.

Stille Lasten überwiegen

Die Analyse zeigt, dass die Nettoverzinsung nach einem deutlichen Rückgang im Vorjahr wieder leicht angestiegen ist. Der durchschnittliche Rechnungszins in den Beständen setzte hingegen seinen rückläufigen Trend fort und liegt 2023 laut M&M-Berechnungen bei etwa 2,1 Prozent. Das Eigenkapital der Versicherer ist leicht zurückgegangen, jedoch weisen die PKV-Unternehmen marktweit hohe Solvency II-Bedeckungsquoten von über 300 Prozent auf. Deutlich gesunken ist die versicherungstechnische Ergebnisquote gesunken, was vor allem auf gestiegene Leistungsausgaben zurückzuführen ist, so Saal.

Infolgedessen ist auch die RfB-Zuführungsquote nach einem deutlichen Rückgang im Vorjahr noch etwas weiter gesunken. Obwohl das Kapitalanlageergebnis (Nettoverzinsung) leicht gestiegen ist, sorgt das rückläufige versicherungstechnische Ergebnis für die geringer ausfallenden RfB-Zuführungen. Entsprechend zeigt sich auch bei der RfB-Quote ein leichter Rückgang, da gleichzeitig auch höhere Entnahmen – insbesondere zur Abmilderung von Beitragsanpassungen – erfolgt sind.

M&M Rating KV-Unternehmen: Ein stabiles Bild

Das neue Morgen & Morgen KV-Unternehmens-Rating und betrachtet aktuell 13 Bilanzkennzahlen der Privaten Krankenversicherer über den vergangenen Fünfjahreszeitraum von 2019 bis 2023. Diese erlaube somit belastbare Aussagen über die Erfolgs-, Bestands- sowie über die Sicherheitsgrößen der Gesellschaften, die jeweils in den Teilratings bewertet sind. Eine erste Vergleichbarkeit zum Vorjahr zeigt ein stabiles Bild.

Bei der Auswertung der Unternehmensdaten werden vielschichtige Faktoren wie Wechselwirkungen der Bilanzkennzahlen berücksichtigt. Jede bewertete Gesellschaft wird anhand eines Benchmark-Systems beurteilt, bei dem die Benchmarks im Zeitverlauf angepasst und Marktschwankungen mitberücksichtigt werden. Damit ist zu jeder Zeit sichergestellt, dass das Ratingergebnis die aktuelle Marktsituation widerspiegelt.

Das Ratingergebnis: Über die Hälfte ist sehr stark

Im Gesamtrating erweist sich über die Hälfte der analysierten Versicherungsgesellschaften sehr stark: acht Gesellschaften erhalten erneut fünf Sterne und 14 Gesellschaften vier Sterne, das ist eine Gesellschaft weniger als 2023. Sieben weitere Versicherer wurden durchschnittlich bewertet, das sind zwei mehr als im vergangenen Jahr. Ein Unternehmen weniger wurde schwach bewertet, damit ist nur noch ein Versicherer mit zwei Sternen bewertet. Als sehr schwach wurde kein Versicherer eingestuft. „Die Versicherungsgesellschaften hatten es auch in diesem Ratingjahr nicht leicht. Doch die PKV trotzt diesen Entwicklungen mithilfe ihrer soliden Aufstellung“, sagt Saal.

M&M Rating KV-Unternehmen – Das Gesamtrating

Ratingbewertung Anzahl der Unternehmen 2024 Anzahl der Unternehmen 2023 5 Sterne – ausgezeichnet 8 8 4 Sterne – sehr gut 14 15 3 Sterne – durchschnittlich 7 5 2 Sterne – schwach 1 2 1 Stern – sehr schwach 0 0

Das Teilrating Erfolg untersucht den Geschäftserfolg der Versicherer. Hierbei werden wesentliche Indikatoren bewertet, die die Ertragssituation des Unternehmens zeigen. Die höchste Auszeichnung erhalten erneut sechs Gesellschaften, gefolgt von ebenfalls erneut 10 sehr guten Bewertungen. Durchschnittlich erweisen sich zehn Versicherer.

Das ist ein Versicherer mehr als 2023. Schwach bewerten die unabhängigen Analysten mit drei Unternehmen einen Versicherer weniger als im Vorjahr. Ein Versicherer ist weiterhin mit sehr schwach bewertet. „Der Blick auf die Erfolgskennzahlen zeigt auch in diesem Jahr, dass ein Großteil der Versicherer wirtschaftlich sehr gut aufgestellt ist – trotz herausforderndem Kapitalmarkt und kontinuierlich steigenden Leistungsausgaben“, betont Saal.

M&M Rating KV-Unternehmen | Teilrating Erfolg

Ratingbewertung Anzahl der Unternehmen 2024 Anzahl der Unternehmen 2023 5 Sterne – ausgezeichnet 6 6 4 Sterne – sehr gut 10 10 3 Sterne – durchschnittlich 10 9 2 Sterne – schwach 3 4 1 Stern – sehr schwach 1 1

Im Teilrating Bestand dreht sich die Bewertung um die Bestandsentwicklung des Krankenversicherers. Zeigte sich 2023 noch ein eher zweipoliges Ergebnis, ist die Verteilung in diesem Jahr etwas entzerrt: Mit neun Gesellschaften wird in diesem Jahr ein Versicherer weniger ausgezeichnet bewertet.

Sehr gut erweisen sich mit drei Versicherern eine Gesellschaft mehr als 2023. Eine durchschnittliche Bewertung erhalten erneut vier Gesellschaften. Die sehr schwach bewerteten Gesellschaften nehmen mit sechs Unternehmen um drei ab, die in diesem Jahr mit „schwach“ eine bessere Bewertung erhalten. Somit sind sieben Gesellschaften mit zwei Sternen ausgezeichnet.

„Obwohl das Bestandswachstum im Schnitt weiterhin zurückgegangen ist, verzeichnen einzelne Versicherer noch großes Wachstum – auch in der Vollversicherung. Begründet liegt dies in nach wie vor attraktiven Produkten in der PKV“, kommentiert Saal kommentiert das Ergebnis.

M&M Rating KV-Unternehmen | Teilrating Bestand

Ratingbewertung Anzahl der Unternehmen 2024 Anzahl der Unternehmen 2023 5 Sterne – ausgezeichnet 9 10 4 Sterne – sehr gut 4 3 3 Sterne – durchschnittlich 4 4 2 Sterne – schwach 7 4 1 Stern – sehr schwach 6 9

Nur ein Versicherer ist schwach auf der Brust

Das Teilrating Sicherheit bewertet die finanzielle Stabilität und die Eigenkapitalunterlegung eines Versicherers im Hinblick auf eine mögliche Krise. Neben den Eigenmitteln werden hier die Bedeckungsquoten nach Solvency II betrachtet. „Da auch in diesem Ratingjahrgang ausnahmslos alle Gesellschaften die Anforderungen der BaFin problemlos erfüllen, fällt das Teilrating Sicherheit sehr positiv aus“, fasst Saal das gleichbleibende Ergebnis zusammen.

Mit 16 Fünf-Sterne- und 10 Vier-Sterne-Bewertungen sind nahezu alle Gesellschaften im sehr guten Bereich. Lediglich drei Versicherer erhalten eine durchschnittliche und ein Versicherer eine schwache Bewertung. „Das ist erneut ein starkes Bild und man kann davon ausgehen, dass die top bewerteten Gesellschaften in naher Zukunft nicht unter Beobachtung der BaFin stehen werden“, zeigt sich Saal zuversichtlich.

M&M Rating KV-Unternehmen | Teilrating Sicherheit

Ratingbewertung Anzahl der Unternehmen 2024 Anzahl der Unternehmen 2023 5 Sterne – ausgezeichnet 16 16 4 Sterne – sehr gut 10 10 3 Sterne – durchschnittlich 3 3 2 Sterne – schwach 1 1 1 Stern – sehr schwach 0 0

Seit 2023 gilt die neue Bewertungssystematik.