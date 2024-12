Neuer Mehrheitsaktionär übernimmt bei MPC Capital

Thalvora ist eine Tochtergesellschaft der von dem griechischen Unternehmer Petros Panagiotidis geführten Castor Maritime Ltd., die an der Technologiebörse Nasdaq notiert ist. Sie erwirbt die Mehrheit an der MPC Capital AG zu 7,00 Euro je Aktie. Die Börsennotiz der MPC Capital (Segment Scale) soll bestehen bleiben (kein „Taking Private“).

Die MPC Holding, seit ihrer Gründung im Jahr 1994 strategischer Anteilseigner von MPC Capital, gibt ihr Aktienpaket komplett ab. Petros Panagiotidis, Gründer und CEO der Thalvora Holdings GmbH, betont laut der Mitteilung seine langfristigen Ambitionen als neuer Ankeraktionär von MPC Capital und wird dort zitiert: „Als neuer strategischer Anteilseigner sehen wir erhebliches Potenzial in der zukünftigen Entwicklung der Investment- und Management-Plattformen des Unternehmens, die unsere bestehenden Aktivitäten in idealer Weise ergänzen.“

Aufsichtsrat wird neu besetzt

MPC Capital hat mit seinem neuen Investor eine Vereinbarung geschlossen. Diese „spiegelt demnach die volle Unterstützung des neuen Ankerinvestors zur derzeitigen operativen Aufstellung und strategischen Ausrichtung von MPC Capital mit Sitz in Hamburg wider“, so die Mitteilung.

Mit dem Vollzug des Aktienkaufs werden Dr. Axel Schroeder und Joachim Ludwig aus dem Aufsichtsrat der MPC Capital ausscheiden. Bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung sollen zwei Aufsichtsräte gerichtlich bestellt werden. Der Vorstand werde Petros Panagiotidis sowie Petros Zavakopoulos zur Bestellung in den Aufsichtsrat vorschlagen.

Ulf Holländer als AR-Vorsitzender vorgesehen

Ulf Holländer bleibt auch nach der Transaktion Mitglied des Aufsichtsrats. Es ist beabsichtigt, dass er das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden übernimmt, sobald sich der Aufsichtsrat konstituiert hat. Ulf Holländer ist seit Juni 2024 Mitglied des Aufsichtsrats, nachdem er 24 Jahre lang dem Vorstand von MPC Capital angehörte, davon neun Jahre als CEO.

Das Closing der Aktientransaktion wird der Mitteilung zufolge voraussichtlich noch im Dezember 2024 erfolgen.

MPC zählte einst zu den größten Initiatoren von geschlossenen Fonds mit dem Schwerpunkt Schiffsbeteiligungen sowie unter anderem Immobilienfonds. Im Zuge der Schifffahrtskrise (ab 2009) hat sich das Unternehmen aber aus dem Publikums-Neugeschäft zurückgezogen.