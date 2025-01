Munich Private Equity platziert 93 Millionen Euro im Jahr 2024

Damit steigert die Munich Private Equity (MPE) das jährliche Platzierungsergebnis zum neunten Mal in Folge, teilt das Unternehmen mit. Das Plus gegenüber 2023 beträgt demnach 12,2 Prozent.

„Das Jahr 2024 stand erneut im Zeichen wirtschaftlicher Herausforderungen und geopolitischer Unsicherheiten. Umso erfreulicher ist es, dass wir in diesem anspruchsvollen Umfeld unsere Platzierungszahlen erneut steigern konnten – ein klares Zeichen für das Vertrauen in unsere Strategie und die Anlageklasse Private Equity“, erklärt Nico Auel, Vorstand Munich Private Equity. „Besonders stolz sind wir darauf, auch in diesem Jahr zahlreiche neue Privatanleger und Vertriebspartner für Private Equity gewonnen zu haben“, so Auel weiter.

Im Sommer des abgelaufenen Jahres wurde der Fonds International 8 mit 202 Millionen Euro geschlossen. Der Dachfonds sei damit einer der bisher volumenstärksten Publikumsfonds der MPE und sammelte den Angaben zufolge mehr Geld ein als die letzten vier Fonds aus der International-Serie. Im Vergleich zum Vorgänger-Fonds International VII (mit 116 Millionen Euro Fondsvolumen) konnte das Platzierungsergebnis deutlich gesteigert werden. Mit dem MPE International 9 ist der Nachfolger bereits im Vertrieb.

Bestehende Fonds mit 17 Auszahlungen

Für die bestehenden Fonds tätigte Munich Private Equity demnach 17 Auszahlungen an insgesamt 27.000 Anleger. „Unsere breitgestreuten Private-Equity-Portfolios haben trotz schwieriger Marktphase wieder ihre Robustheit unter Beweis gestellt. Dank unseres Investmentfokus auf den Lower Mid Market haben wir auch 2024 gute Rückflüsse verzeichnet“, sagt Norman Lemke, Vorstandsvorsitzender der MPE.

2024 feierte das Unternehmen sein 25-jähriges Jubiläum. Seit 1999 bietet es Privatanlegern Zugang zu Private Equity und ist ausschließlich auf diese Assetklasse fokussiert. Im Zuge der perspektivischen Internationalisierung erfolgte zum Jahreswechsel die Umbenennung von RWB in Munich Private Equity, so die Mitteilung.