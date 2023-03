Neuberger Berman bringt weiteren Private Equity ELTIF-Fonds

Mit dem NB Direct Private Equity 2023 ELTIF baut Neuberger Berman sein Angebot an internationalen Private Equity Fonds weiter aus. Die Mindestanlage für Anleger aus Europa beträgt einer Mitteilung des Unternehmens zufolge 25.000 Euro. Der Fonds richtet sich sowohl an Privatanleger mit entsprechender Beratung als auch an professionelle Investoren. Das Kapital wird vollständig in Co-Investments angelegt.

Dabei investiert der neue Fonds in unterschiedliche Arten von Private Equity, mit einem Schwerpunkt auf Europa und Nordamerika. Das Portfolio ist nach Branchen, Unternehmensgrößen, Geschäftsmodellen und Lead Managern diversifiziert, so die Ankündigung. Es greife auf die Private Equity Teams von Neuberger Berman mit mehr als 280 Experten an zehn Standorten weltweit zurück.

Mit dem neuen Fonds will Neuberger Berman an den zweiten ELTIF Fonds anknüpfen, den der Asset Manager 2022 aufgelegt hat. Dieser habe mit 210 Millionen Euro eingeworbenem Kapital sein ursprünglich geplantes Zielvolumen deutlich übertroffen.

Anfangslaufzeit von acht Jahren

José Luis González Pastor, Managing Director bei Neuberger Berman, sagt: „Das Kapital unseres ersten ELTIF aus dem Jahr 2021 ist vollständig auf 27 Anlagen verteilt, der zweite ELTIF hat bereits in 17 Unternehmen investiert. Die Portfolios setzen auf wachstumsstarke Unternehmen unter anderem aus den Sektoren Gesundheit, Bildung, IT, Dienstleistungen und Konsumgüter.“

Ein ELTIF ist ein spezielles europäisches Vehikel für bestimmte langfristige Sachwertinvestments, insbesondere in den Assetklassen Infrastruktur sowie Private Equity. Das EU-Parlament hat unlängst eine Reform mit Erleichterungen bei den sehr starren Regeln beschlossen, die voraussichtlich Ende des Jahres in Kraft treten soll.

Der Neuberger Berman ELTIF ist eine illiquide Langfristanlage mit einer Anfangslaufzeit von acht Jahren ab dem Final Closing. Das Board kann die Laufzeit um bis zu drei Jahre verlängern. Es handelt sich um einen geschlossenen Fonds. Investoren können keine Anteile zurückgeben. Neben den drei Private Equity-ELTIFs verwaltet Neuberger Berman eine Reihe weiterer Fonds für Intermediäre weltweit.