Neue deutsche Goldanlage plus 167 Prozent: Gewinnmitnahmen steigen, da der Preis Trump übertrumpft

BullionVault verwaltet nun für seine Kunden einen Rekordbestand von 4,0 Milliarden Euro an sicher gelagertem Gold. Die Zahl der Erstinvestoren, die in Deutschland leben, stieg im vergangenen Monat um 54,1 Prozent im Vergleich zum März 2025, um 166,7 Prozent im Vergleich zum April 2024 und erreichte damit den höchsten Stand seit Februar 2021.

Aber auch wenn die Gesamtzahl der Erstnutzer weltweit um 121,6 Prozent gestiegen ist, ist das Verkaufsvolumen erneut sprunghaft angestiegen. Das führte zum fünftstärksten monatlichen Nettoabfluss seit der Eröffnung des 24/7-Live-Marktplatzes von BullionVault vor 20 Jahren.

„Trumps chaotische Rückkehr ins Weiße Haus hat zwar eine neue Welle von Investoren ausgelöst, die zum ersten Mal Gold kaufen, aber die Rekordpreise, die seine Politik ausgelöst hat, treffen auf starke Gewinnmitnahmen bei den bisherigen Goldbesitzern“, sagt Adrian Ash, Director of Research von BullionVault.

„Dazu gehören auch Anleger, die Anfang des Jahres zum ersten Mal Gold kauften und einen schnellen Gewinn mitnahmen, da der Preisanstieg die längerfristigen Befürchtungen über die Auswirkungen von Trumps Politik übertrumpft.“

Die Wahrscheinlichkeit, dass neue Goldkäufer im Jahr 2025 ihr Gold im letzten Monat verkaufen, ist 70,0 Prozent höher als bei Anlegern, die in den letzten fünf Jahren mit dem Goldkauf begonnen haben. Diejenigen, die sich im Januar, Februar oder März für einen Goldkauf bei BullionVault entschieden haben, hatten im April die Möglichkeit, einen durchschnittlichen Gewinn in Euro von 4,0 Prozent nach allen Kosten zu erzielen.

Insgesamt ist die Zahl der deutschen BullionVault-Kunden, die sich für den Kauf von Gold entschieden haben, im April um 8,2 Prozent im Vergleich zum März gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit März 2022 erreicht, kurz nachdem Russland seine Invasion in der Ukraine begonnen hatte. Dagegen stieg die Zahl der Verkäufer um 55,6 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit dem Rekordhoch im März letzten Jahres, als ein Anstieg der chinesischen Nachfrage und des Handels den weltweiten Goldpreis in die Höhe trieb.

Damit lag der Gold-Investor-Index Deutschland (GII DE) – ein einzigartiges Stimmungsbarometer, das ausschließlich auf dem tatsächlichen Handelsverhalten auf dem weltweit größten Marktplatz für private Goldanlagen basiert – im vergangenen Monat bei 55,7 Punkten. Jeder Wert über 50,0 bedeutet, dass es mehr Käufer als Verkäufer auf BullionVault gab.

Obwohl im April zum 13. Mal in Folge mehr Investoren in Deutschland und auf der ganzen Welt Gold gekauft als verkauft haben, überstieg der Umfang des verkauften Goldes die Nachfrage deutlich. Mit insgesamt fast einer halben Tonne (452 kg) war dies der größte Nettoverkauf seit dem Rekordabfluss von 1 Tonne (992 kg) im März 2024.

Adrian Ash kommentiert: „Während die westliche Investmentnachfrage netto ruhig bleibt, zerstören die neuen Allzeithochs von Gold die weltweite Schmucknachfrage. Der Bullenmarkt wird also durch den jüngsten Anstieg der Goldinvestitionen in China und die anhaltenden Käufe der Zentralbanken, die ihr Engagement in US-Anlagen, insbesondere im Dollar, verringern wollen, angetrieben.“

Der sprunghafte Anstieg der Zahl der Erstkäufer im April 2025 wurde vom Vereinigten Königreich, Spanien und Deutschland angeführt, wo die Zahl der neuen Nutzer im April mehr als doppelt so hoch war wie die monatlichen Durchschnittswerte der letzten fünf Jahre.

Die Zahl der Neukäufer in den USA war vergleichsweise ruhig, aber sie stieg im Vergleich zum Vormonat um 45,9 Prozent und übertraf schließlich zusammen mit allen westeuropäischen Ländern ihren vorherigen 5-Jahres-Durchschnitt (+39,8 %). Das ist etwas, was es seit vier Jahren nicht mehr gegeben hat, abgesehen von der „Mini-Bankenkrise“ im April 2023 und dem Einmarsch Russlands in der Ukraine im März 2022.

„Wenn Amerika das Epizentrum der neuen Rekordpreise für Gold ist, bleiben die US-Investoren entspannt, was die Auswirkungen von Trumps Politik auf ihre eigene wirtschaftliche und finanzielle Sicherheit angeht“, sagt Ash.

„Der Rückzieher des Präsidenten bei den Zöllen und die Diskussionen um eine mögliche Entlassung des US-Notenbankchefs Jerome Powell haben den Goldpreis etwas aus dem Tritt gebracht. Aber der Schaden, der dem Dollar und der langfristigen Attraktivität Amerikas als Anlageobjekt zugefügt wurde, erhöht nur die Attraktivität von Gold als Allwetter-Absicherung gegen geopolitische und finanzielle Volatilität.“