Laiqon stärkt Asset Management: 2,5 Milliarden Euro AuM von Main First übernommen

Die Laiqon AG (vormals Lloyd Fonds) verstärkt ihr Asset Management durch die Übernahme von bis zu 2,5 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen von der Main First Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH. Was das Unternehmen damit bezweckt.