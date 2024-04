Neue PKV der Allianz: Verbessert auf allen Ebenen.

Die Allianz Private Krankenversicherung (APKV) startet mit einer neuen Tarifserie in der privaten Krankenvollversicherung: Verkaufsstart ist der 8. April, die neuen Krankenvolltarife „MeinGesundheitsschutz“ lösen die bisherigen AktiMed-Tarife ab.

Für das neue Angebot hat die Allianz die heutigen Bedürfnisse von Kundinnen, Kunden und Vertrieben konsequent in die Entwicklung einbezogen. Entstanden sind daraus sehr leistungsstarke, unkomplizierte und flexible Tarife. Die vielfältigen Services und Extra-Leistungen für Eltern machen das Angebot für Familien noch attraktiver.

MeinGesundheitsschutz funktioniert einfach nach dem Baukastenprinzip – Kundinnen und Kunden wählen:

Tarifniveau: Plus oder Best für die Absicherung beim Arzt und im Krankenhaus

Plus oder Best für die Absicherung beim Arzt und im Krankenhaus Selbstbeteiligungsstufe: keine, 10 oder 30 % Selbstbeteiligung – bis max. 500 bzw. 1.500 Euro pro Jahr

keine, 10 oder 30 % Selbstbeteiligung – bis max. 500 bzw. 1.500 Euro pro Jahr Absicherung zahnärztlicher Leistungen: 75, 90 oder 100 % Kostenübernahme für Zahnersatz und Kieferorthopädie

75, 90 oder 100 % Kostenübernahme für Zahnersatz und Kieferorthopädie Wechseloption: für zusätzliche Flexibilität ohne Gesundheitsprüfung

Darüber hinaus enthalten alle MeinGesundheitsschutz-Tarife noch folgende Besonderheiten:

Umfangreiche Familienleistungen

Elternteile, die Elterngeld beziehen, bezahlen bis zu sechs Monate lang keine Beiträge für ihre Krankenvollversicherung. Soll das Neugeborene ebenfalls APKV-vollversichert werden, sind der Geburtsmonat sowie die folgenden sechs Lebensmonate beitragsfrei. Wird das Kind einmal krank, erhält das versicherte Elternteil für bis zu 15 Tage im Jahr eine Kinderbetreuungspauschale, die einen Verdienstausfall abfedert. In außergewöhnlichen Situationen beteiligt sich die Allianz für bis zu 30 Tage im Jahr an den Kosten für eine Haushaltshilfe. Umfangreiche On- und Offline-Gesundheitsservices, wie zum Beispiel eine Online-Schwangerschaftsbegleitung oder individuelle Elterncoachings, ergänzen das Angebot für Familien.

Bis zu 40 % Beitragsrückerstattung

Wer in einem oder mehreren aufeinanderfolgenden Kalenderjahren keine Rechnungen zur Erstattung einreicht, erhält einen Teil der gezahlten Versicherungsbeiträge zurück. Die APKV bietet dabei eine im Vergleich zum Markt überdurchschnittlich hohe Beitragsrückerstattung: Garantiert sind immer 10 %, die durch einen zusätzlichen Bonus ergänzt werden können. Nach vier Jahren sind aktuell bis zu 40 % Rückzahlung möglich.

Vorsorge inklusive

Zahnprophylaxe, Krebsvorsorge und Gesundheits-Check-ups sind nur ein Teil der umfangreichen Vorsorgeleistungen ohne Selbstbeteiligung. Deren Inanspruchnahme wirkt sich nicht auf eine mögliche Beitragsrückerstattung aus: Versicherte, die zum Beispiel regelmäßig zu Früherkennungsuntersuchungen gehen oder eine professionelle Zahnreinigung durchführen lassen, darüber hinaus aber keine Rechnungen einreichen, erhalten ihre Beitragsrückerstattung weiterhin in voller Höhe.

Wechseloption: Bis zu drei Mal in leistungsstärkeren Tarif wechseln

Die sogenannte Wechseloption macht das neue Tarifangebot zusätzlich interessant: „MeineWechseloption“ erlaubt bis zu drei Mal den Wechsel in einen Tarif mit höherem Leistungsumfang – ganz ohne Gesundheitsprüfung. Die Option kann von Versicherten bis zum Ende des Jahres ihres 50. Geburtstags ausgeübt werden und ermöglicht so unkompliziert, den Gesundheitsschutz den Lebensumständen anzupassen.

Die APKV bietet interessierten Vermittlerinnen und Vermittlern verschiedene Formate (Online-Seminare und Roadshows) an, um die neuen Tarife exklusiv kennenzulernen.