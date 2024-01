Neue Vertriebsführung bei Zurich Commercial Insurance Germany

Fleischer berichtet direkt an Petra Riga-Müller, Vorständin Zurich Commercial Insurance Germany. Zurich Commercial Insurance Germany bündelt das Mittelstands- und Industriekundengeschäft der Zurich Gruppe Deutschland.

Dennis Fleischer startete 2009 seine berufliche Karriere bei der Zurich Gruppe Deutschland als dualer Student und arbeitete seitdem in verschiedenen Fach- und Führungspositionen im Mittelstands- und Industriekundenbereich. Er promovierte berufsbegleitend und erlangte schließlich einen Doctor of Philosophy (PhD) in Social Sciences an der Universidad Católica San Antonio de Murcia in Spanien. Zuletzt leitete er innerhalb des Bereichs C&DM das Team Global Brokers & Business Development. In seiner neuen Rolle gehört Fleischer dem German Leadership Team der Zurich Gruppe Deutschland an und wird den Vertrieb im Mittelstands- und Industriekundebereich strategisch weiterentwickeln.

„Mit Dennis haben wir einen hoch qualifizierten Experten aus den eigenen Reihen für die Leitung unseres Commercial Insurance Vertriebs in Deutschland gewinnen können“, betont Petra Riga-Müller. „Mit seinen ausgeprägten Marktkenntnissen und der starken Marktvernetzung ist Dennis die Idealbesetzung, um den erfolgreichen Wachstumspfad von Zurich Commercial Insurance Germany vertrieblich weiter voranzutreiben. In seiner neuen Verantwortung wird er unsere langjährigen vertrauensvollen Beziehungen zu unseren Kunden und Vertriebspartnern weiter fördern und ausbauen.“

„Johann Worm danke ich ausdrücklich für seinen erfolgreichen Einsatz für unser Mittelstands- und Industriekundengeschäft, den er seit mehr als zwei Jahrzehnten unermüdlich erbracht und so unseren Vertrieb maßgeblich geprägt und vorangetrieben hat. Ich freue ich mich sehr, dass er uns mit all seiner Expertise weiterhin beratend unterstützen wird“, so Riga-Müller.

Personelle Veränderung bei der Industriekundenbetreuung

Ebenfalls zum 1. März 2024 wird Jan Wasserfuhr (42) die Leitung des Customer Relationship Managements übernehmen. In dieser Funktion berichtet er an Dennis Fleischer und folgt auf Michael Bauer (65), der nach über 40 Jahren im Industriegeschäft, davon 21 Jahre bei Zurich, in den Ruhestand gehen wird. Das Customer Relationship Management ist für die direkte und globale Betreuung der Industriekunden und den Ausbau der Kundenbeziehungen zuständig.

Jan startete vor 22 Jahren seine berufliche Laufbahn bei Zurich als dualer Student des Diplomstudiengangs Versicherungswesen an der TH Köln. Er bringt umfassende Expertise in verschiedenen Fach- und Führungspositionen mit: Seit 2022 ist er als Global Relationship Leader bei Zurich Commercial Insurance Germany tätig. Zuvor betreute er mehr als neun Jahre, davon vier Jahre in Chicago, als Senior Underwriter die internationalen Industriekunden in der Sparte Property.

„Mit Jan haben wir eine optimale Nachbesetzung für die Leitung dieses wichtigen Vertriebsteams gefunden und einen im Markt hoch anerkannten Experten gewinnen können,“ so Petra Riga-Müller.

„Michael Bauer danken wir ganz herzlich für die vielen Jahre der überaus erfolgreichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit und den unermüdlichen Einsatz für Zurich. Für den Start in den neuen Lebensabschnitt wünschen wir ihm nur das Beste.“