Alte Leipziger und Hallesche glänzen mit starker Bilanz

Trotz eines durch viele Unsicherheiten geprägten Jahres durch Krieg, Inflation und Zinsentwicklung ist die ALH-Gruppe im Jahr 2022 nach Aussage ihres Vorstandsvorsitzenden Christoph Bohn solide gewachsen. „Die gesamte Gruppe konnte mit 5,2 Milliarden Euro um 3,1 Prozent wachsen“, sagte der Vorstandsvorsitzende bei der Vorstellung der Bilanz 2022. „Insgesamt sind wir mit der Entwicklung unter diesen Rahmenbedingungen sehr zufrieden.“

So konnte die Alte Leipziger Lebensversicherung, die größte Gesellschaft im Konzernverbund, im vergangenen Geschäftsjahr im laufenden gebuchten Beitrag fünfmal so stark zulegen wie der Markt.

Alte Leipziger Leben: Wachstum in den Beitragseinnahmen

Die Beitragseinnahmen der Alte Leipziger Lebensversicherung erhöhten sich gegenüber 2021 um 2,2 Prozent auf 2,97 Milliarden Euro. Entscheidend sei, dass die Branche im gleichen Zeitraum um 6,9 Prozent geschrumpft ist, so Bohn. Bei den Einmalbeiträgen habe man, so Bohn, über die gesamten Jahre ein konstantes Ergebnis halten. Laut Bohn machten die Einmalbeiträge 2022 855 Millionen Euro aus.

Das Highlight waren laut Bohn hingegen die laufenden Beiträge. Sie wurden um 5,1 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro gesteigert. Der Markt habe hier nur um knapp ein Prozent zulegen können. „Wir sind bei den laufenden Beiträgen fünfmal stärker gewachsen als unsere Mitbewerber. Das spiegelt unsere gute Positionierung im Markt wieder“, sagte Bohn. Der laufende Beitrag sei deswegen so wichtig, weil er maßgeblich zur nachhaltigen Stabilität des Unternehmens beitrage. Nach Aussage des Vorstandsvorsitzenden habe man damit das Ziel, den Marktanteil weiter zu steigern, auch erreichen können.

Das Neugeschäft lag zum vierten Mal oberhalb der Milliarden-Euro-Grenze. Das sei, so Bohn, das zweitbeste Ergebnis. Damit bewegt sich der Lebensversicherer trotz eines Rückgangs gegenüber dem Vorjahr mit 1,07 Milliarden Euro (-7,4 Prozent) weiter auf hohem Niveau. „Wir generieren Neugeschäft auch aus unserem Bestand heraus“, sagt Bohn. Das schaffe die Möglichkeit, deutlich resilienter in Krisenzeiten zu agieren.

Die Kombination aus dem starken Neugeschäft, dem sehr guten Überschuss und dem Wachstum, das deutlich über dem der Branche liegt, macht die Bilanz des Lebensversicherungsgeschäfts für 2022 laut Bohn so bemerkenswert.

Nach Aussage von Alte Leipziger Leben-Vorstand Dr. Jürgen Bierbaum haben die fondsgebundenen Produkte sowie die Arbeitskraftabsicherung haben auch 2022 den Großteil des Neugeschäfts der Alte Leipziger Lebensversicherung ausgemacht: 36,1 Prozent entfielen auf fondsgebundene Rentenversicherungen, 28,4 Prozent auf Berufsunfähigkeits- und Grundfähigkeitsversicherungen.

Hallesche: Vollversicherung mit einem Plus von 75 Prozent

Die Beitragseinnahmen der Hallesche Krankenversicherung stiegen um 4,4 Prozent auf 1,43 Milliarden Euro. Das Neugeschäft des Unternehmens stieg (inkl. gesetzlichen Zuschlags) um 50 Prozent auf 5,2 Millionen Euro (2021: 3,4 Millionen Euro). Das ist das zweitbeste Neugeschäftsergebnis der Firmengeschichte. Den Hauptanteil am Wachstum trägt die Vollversicherung mit plus 75,4 Prozent. Grund für das herausragende Wachstum ist der seit Jahren erfolgreich im Markt platzierte und erneuerte Tarif NK.

„Die Menschen suchen Zugang zu ärztlicher Versorgung und nicht wie früher eine Upgrade zur First-Class-Medizin. Es sind die Versorgungsengpässe bei Heil- und Hilfsmitteln, die Terminproblematik, was sehr stark der GKV zugeordnet wird. Hinzu kommen die Corona-Erlebnisse. Das erzeugt eine sehr positive Wirkung Richtung PKV“, erläutert Bohn.

Das bereits in den Vorjahren sehr gute Wachstum der bKV setzte sich 2022 weiter fort (+21,0 Prozent). Die Zahl der versicherten Personen in der Voll- und Zusatzversicherung wuchs um 4,4 Prozent auf 877.901 (2021: 841.007).

Die Aufwendungen für Versicherungsfälle stiegen nach Jahren mit sehr geringfügigen Steigerungen nun wieder sehr deutlich an. Sie erhöhten sich um 9,7 Prozent auf 934,1 Millionen Euro. „Ein Teil davon sind Steigerungen bei den gezahlten Leistungen, im Krankenhausbereich, bei Arzneimitteln und in der Pflegeversicherung“, sagt Bohn. Man habe hier ein Plus von fast 25 Prozent wegen der gesetzgeberischen Leistungsausweitung. Und das Thema wird in 2023, vor allem, wie die Frage der Finanzierung in der SBV gelöst werde, so Bohn. Den Bruttoüberschuss bezifferte Bohn auf 180 bis 200 Millionen Euro.

Laut Hallesche Vorständin Wiltrud Pekarek liegt die Hallesche Krankenversicherung auf zum Jahresbeginn 2023 weiter auf Wachstumskurs. In den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres habe sie an ihr starkes Neugeschäft vom Vorjahr angeknüpft, so Pekarek.

„Im vergangenen Jahr wechselten mehr Menschen von der GKV in die PKV als umgekehrt. Bei der Hallesche liegt das einerseits an dem sehr attraktiven Vollversicherungsprodukt und andererseits an der sinkenden Attraktivität der GKV. Ursache hierfür sind demografische Effekte, die sich immer stärker auf das Umlageverfahren der GKV auswirken.

Der GKV-Höchstbeitrag liegt aktuell bei 977,55 Euro pro Monat. Immer mehr Versicherte erkennen, dass die PKV auch künftig mit ihren Altersrückstellungen deutlich weniger anfällig für demografische Entwicklungen sein wird und damit per se nachhaltig ist. Die Nachhaltigkeit des privaten Systems wirkt ebenso in der privaten Pflegepflichtversicherung. Bei allen aktuellen politischen Reformbemühungen dürfen hierbei die Interessen der nachfolgenden Generationen nicht aus den Augen verloren werden“, führt Kranken-Vorständin Wiltrud Pekarek aus.

Zweistelliges Wachstum in Gewerbe und Transport

Auch die Alte Leipziger Sachversicherung konnte sich in dem schwierigen Marktumfeld behaupten und hat gegenüber dem Vorjahr ein Umsatzplus von 6,2 Prozent erzielt. Die gebuchten Bruttobeiträge sind von 392,9 Millionen Euro im Vorjahr auf 417,3 Millionen Euro gestiegen. Besonders deutlich sind die Beiträge in den Bereichen Gewerbe mit plus 10,9 Prozent, Transport plus 10,3 Prozent und Privatschutz (+7,0 Prozent) gewachsen. Die Schaden-und Kostenquote (Netto-Combined-Ratio) ist mit 97,1 Prozent geringfügig höher als im Vorjahr (2021: 96,8 Prozent).

Der Schadenaufwand ist durch inflationsbedingte Mehraufwände, vor allem in der Kraftfahrtsparte, belastet. Die Alte Leipziger Versicherung hat im Februar 2023 eine neue Unfallversicherung eingeführt. Sie folgt auf die erfolgreiche Überarbeitung von Hausrat-, Haftpflicht- und Wohngebäudeversicherung. Mit weiteren geplanten Produktaktualisierungen bleibt darüber hinaus die Gewerbesparte 2023 ein wichtiger strategischer Schwerpunkt.

Alte Leipziger Bauspar: Bausparverträge wieder gefragt

Das Bauspar-Neugeschäft der Alte Leipziger Bauspar hat sich im Geschäftsjahr 2022 mehr als verdoppelt: Es wuchs um 144,5 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro (2021: 707 Millionen Euro) und stieg damit noch stärker als der Branchendurchschnitt (+46,8 %). Auch das Baufinanzierungs-Neugeschäft konnte um 38,5 Prozent auf 156,5 Millionen Euro gesteigert werden (Vorjahr: 113 Millionen Euro).

Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH: Deutliche Abflüsse

Das Volumen der durch die Alte Leipziger Trust verwalteten Assets under Management lag 2022 bei 2,4 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,2 Milliarden Euro). Damit ist auch die Alte Leipziger Trust von den branchenweiten Abflüssen aus Investmentfonds betroffen. 1,7 Milliarden Euro ihres Fondsvermögens entfielen auf Spezialfonds und 714 Millionen Euro auf Publikumsfonds. Den hauseigenen Alte Leipziger Trust-Fonds flossen Bruttomittel in Höhe von 109 Millionen Euro zu.