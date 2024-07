Neuer Carmignac-Fonds soll von nächster technologischer Innovationswelle profitieren

Der Fonds ist einer der wenigen Technologiefonds mit einem nachhaltigen Investitionsziel auf dem europäischen Markt und erfüllt die Anforderungen von Artikel 9 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).

Seit über zwei Jahrzehnten treibt der Technologiesektor die globalen Aktienmärkte maßgeblich voran. Mit dem Fortschritt in der künstlichen Intelligenz entstehen neue Spitzenunternehmen und die Grenzen erweitern sich, was dem Sektor neuen Schwung verleiht. Wir befinden uns am Anfang eines neuen Technologiezyklus. Technologie spielt eine Schlüsselrolle für den bereits eingeleiteten ökologischen und sozialen Wandel und wird somit zum Wegbereiter für nachhaltiges Wachstum auf lange Sicht.

Der Fonds wird von Kristofer Barrett, Manager der globalen Aktienstrategie Carmignac Investissement und Co-Manager der flexiblen Multi-Asset-Strategie Carmignac Patrimoine, verwaltet. Kristofer Barrett ist ein aktiver Stock-Picker, der von März 2020 bis Februar 2024 eine Aktienstrategie im Technologiesektor verwaltete, bevor er im April 2024 zu Carmignac kam. In den fast vier Jahren unter seiner Leitung übertraf die Strategie den Technologieindex und den Durchschnitt der Tech-Kategorie im ersten Perzentil mit einer jährlichen Überschussrendite von 17,4 beziehungsweise 13,8 Prozent.

Diese überdurchschnittliche Wertentwicklung wurde im Übrigen über die Zeit kontinuierlich erwirtschaftet, was ein Nachweis für Barretts Fähigkeit ist, sich unter verschiedenen Marktbedingungen erfolgreich zu behaupten. Dazu zählt auch eine Performance im obersten Quartil in Hausse-Märkten wie 2021 und 2023 und in Baisse-Märkten wie 2022, dem für den Technologiesektor schlechtesten Jahr seit 2008.

Der Carmignac Portfolio Tech Solutions nutzt einen Mischansatz, bei dem eine typischerweise wachstumsorientierte Anlagestrategie mit Gelegenheiten aus dem Value-Segment kombiniert wird. Das Ergebnis ist ein flexibles und konzentriertes Portfolio, das in Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert und auf die USA und Asien ausgerichtet ist, um die gesamte Innovationswertschöpfungskette abzudecken.

Fondsmanager Kristofer Barrett erklärt: „Unser Technologiefonds soll schon heute vom künftigen Wachstum profitieren, indem er nachhaltige Investitionen in Unternehmen mit einem herausragenden Management tätigt, die unverzichtbare Produkte schaffen, Innovationen vorantreiben und Lösungen für eine Welt im Wandel bieten.“

Maxime Carmignac, Chief Executive Officer von Carmignac UK und Head of Strategic Product Development bei Carmignac, erklärt: „Technologie ist bei Carmignac seit vielen Jahren ein auf starken Überzeugungen beruhendes Anlagethema. Technologie durchdringt zunehmend alle Lebensbereiche und Kristofer ist unserer Auffassung nach der ideale Portfoliomanager, um in dieser neuen Entwicklungsphase gute Ergebnisse zu erzielen. Sowohl in steigenden als auch in rückläufigen Märkten hat er herausragende Stock-Picking-Fähigkeiten bewiesen, die zu einer beachtlichen und beständigen Outperformance geführt haben. Ich freue mich, diese neue Anlagelösung unseren Kunden vorstellen zu können, von denen viele begierig darauf sind, über einen höchst selektiven Ansatz ein Exposure in den Technologiechampions von morgen einzugehen.“