Nexible startet mit Reiseversicherung in Spanien 

Nexible, Ergo-Tochter und Digitalversicherer, ist im spanischen Markt gestartet. Das InsurTech bietet hier ab sofort eine modulare Jahresreiseversicherung an. Das Produkt wird bereits in Deutschland und Österreich verkauft.

Interessierte können sich dabei im Baukastenprinzip genau den Versicherungsschutz für ihre Reisen zusammenstellen, den sie brauchen, etwa in den Bereichen Reiserücktritt, -abbruch oder -krankheit, um nur einige Elemente zu nennen.

Bei der Umsetzung des Angebots kooperiert Nexible mit der spanischen Reiseversicherung Ergo Seguros de Viaje, einem Tochterunternehmen der Ergo Group. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die spanische Niederlassung künftig die Bestandsführung, das Kundenportal sowie den Kundenservice der Jahresreiseversicherung verantworten. Nexible selbst ist für die technische Umsetzung der Website, die Buchungen und den Vertrieb der Police zuständig. Auf diese Weise werden bereits bestehende Infrastrukturen optimal genutzt und Synergien zwischen den beiden Unternehmen geschaffen.

„Mit Spanien bieten wir unsere Jahresreiseversicherung nun in einem weiteren europäischen Land neben Deutschland und Österreich an. Mit unserem Markteintritt haben wir als Nexible einen weiteren, wichtigen Schritt in Richtung unseres Strategiewechsels gemacht. Im vergangenen Herbst haben wir uns dazu entschlossen, uns künftig konsequent auf innovative Reise- und Gesundheitsprodukte für die digital-affinen Zielgruppen zu fokussieren“, erklärt Christoph Meuser, Managing Director und Chief Insurance Officer von Nexible.

Laut Meuser will der Digitalversicherer in diesen Marktsegmenten in den kommenden Jahren weiter wachsen und das Angebot auch international ausrollen. Nexible ist 2017 als reiner Digitalversicherer der Ergo am Standort Düsseldorf gestartet. Das Unternehmen ist eine Tochter der Ergo Digital Ventures.