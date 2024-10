Nordea erweitert Multi-Asset-Palette

Der Nordea 1 – Diversified Growth Fund (LU2812614878 (BP-EUR) / LU2812614951 (BI-EUR)). Der Fonds richtet sich an professionelle und private Anleger, die in einem anspruchsvollen Marktumfeld aktienähnliche Renditen anstreben, dabei aber das Abwärtsrisiko kontrollieren wollen.

Der Fonds verfolgt einen Total-Return-Ansatz und kombiniert offensive und defensive Strategien, um auch bei fallenden Märkten eine Absicherung zu bieten. Ziel ist es, über den gesamten Investitionszyklus reale positive Renditen (Cash+7%, vor Gebühren) zu erzielen. Dafür investiert der Fonds weltweit in verschiedene Anlageklassen, darunter:

Stabile Aktien : Mit Fokus auf Wachstums- und Qualitätsunternehmen.

: Mit Fokus auf Wachstums- und Qualitätsunternehmen. Anleihen : Hochwertige Staats- und Unternehmensanleihen, die Stabilität in volatilen Märkten bieten.

: Hochwertige Staats- und Unternehmensanleihen, die Stabilität in volatilen Märkten bieten. Geldmarktinstrumente : Ergänzend zur Steuerung der Liquidität.

: Ergänzend zur Steuerung der Liquidität. Finanzderivate: Einsatz von Aktien- und Anleihefutures zur flexiblen Anpassung von Beta und Duration im Portfolio.

Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne feste Bindung an eine Benchmark, um flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können. Diese Strategie ermöglicht es, sowohl in aufstrebenden Marktphasen Chancen zu nutzen als auch in Abschwüngen das Risiko zu minimieren. Das erfahrene Multi-Assets-Team von Nordea AM bringt dabei fast zwei Jahrzehnte Expertise in verschiedenen Marktphasen ein, um eine ausgewogene und dynamische Portfolioallokation sicherzustellen.

„Anleger sollten ihre Strategien bei der Portfoliozusammenstellung überdenken“, sagte Claus Vorm, Co-Portfoliomanager des Nordea 1 – Diversified Growth Fund. „Wer aktienähnliche Renditen anstrebt, aber zugleich die Risiken im Blick behalten möchte, für den stellt der Diversified Growth Fund eine attraktive Alternative dar. Er zielt darauf ab, Renditechancen zu maximieren und gleichzeitig die Schwankungen zu begrenzen. Wir sind überzeugt, dass Anleger ein positives, asymmetrisches Renditeprofil erwarten können.“