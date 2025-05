Asset Allocation: die Defensive neu ausrichten

Investment-Grade-Unternehmensanleihen: Reduzieren auf neutral. Die Renditeaufschläge haben sich eingeengt – einen weiteren Rückgang von diesem Niveau hat es in der Vergangenheit kaum gegeben. Wir beurteilen die globalen Wachstumsaussichten zwar positiv, fokussieren uns inzwischen aber auf stabile Carry-Erträge am kurzen Ende.

Gold zur Absicherung: Das Edelmetall hat sich zu Jahresbeginn angesichts steigender Realrenditen und eines starken Dollars als widerstandsfähig erwiesen. Gleichzeitig hat es sich als Absicherung gegen geopolitische Risiken und anhaltenden Inflationsdruck bewährt. Im Verlauf des ersten Quartals hat Gold dann von sinkenden Realrenditen profitiert; derzeit eignet es sich als Ergänzung zu Long-Position in Anleihen. Allerdings sinken unsere langfristigen Renditeerwartungen für Gold, was in den kommenden Monaten eine Überprüfung der Allokation erforderlich machen könnte.

Staatsanleihen aus Industrieländern: Sorgfältig auswählen. Nachdem wir unsere langjährige Untergewichtung in US-Staatsanleihen beendet haben, sehen wir nun mehr Wert in australischen und französischen Staatsanleihen. Diese Länder bieten höhere Renditen. Australien könnte in den kommenden zwölf Monaten mehrere Zinssenkungen vornehmen. Angesichts steilerer Zinsstrukturkurven sehen wir auch Wert in einer Verlängerung der Duration in ausgewählten Industrieländern.