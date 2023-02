Paukenschlag: Immac wird Banken-Tochter

Der Unternehmer und Gründer des Pflegeheim-Spezialisten und Fondsanbieters Immac, Marcus H. Schiermann, hat mittelbar 80 Prozent der Anteile an ein Bankenkonsortium unter Führung der Hannoverschen Volksbank veräußert. Damit sind auch personelle Veränderungen verbunden.

Die Transaktion erfolgte über Schiermanns Profunda Vermögen GmbH als Alleingesellschafter der Immac Holding AG. Dabei wurden einer Mitteilung der Immac zufolge 50 Prozent plus eine Aktie direkt von der Hannoverschen Volksbank und 30 Prozent minus eine Aktie von der bankeigenen Beteiligungsgesellschaft George Holding GmbH erworben, bei der zudem die Volksbank in Schaumburg und Nienburg Mitgesellschafter ist.

Gleichzeitig seien nach langjähriger Vorbereitung auch die Weichen für den operativen Generationswechsel im Konzern gestellt wurde. Dazu zählt der Abschluss langfristiger Vorstandsverträge mit den bereits seit mehreren Jahren im Unternehmen agierenden Vorständen Mechthild Mösenfechtel und Jens Wolfhagen.

Thomas F. Roth geht im Mai

Vertriebsvorstand Thomas F. Roth legt im Mai 2023 sein Amt nieder, steht jedoch der Immac Immobilienfonds GmbH und deren Geschäftsführer Florian M. Bormann für zwei Jahre weiter beratend zur Seite. Marcus H. Schiermann gibt den Aufsichtsratsvorsitz an Matthias Battefeld, Vorstandsmitglied der Hannoverschen Volksbank, ab, bleibt dem Aufsichtsrat aber erhalten und wird das Unternehmen auch in den kommenden zwei Jahren begleiten.

Ziel der dauerhaft angelegten Zusammenarbeit der Immac und den Volksbanken sei das Heben von Synergiepotentialen in den Bereichen regionale Projektentwicklung, Bestandsakquisition und individuelle Betreuung vermögender Kunden rund um Investments in Spezialimmobilien sowie im Vertrieb. „Langfristig wollen wir Immac eng mit dem genossenschaftlichen Ökosystem verbinden“, so Matthias Battefeld.

Weiterhin Fondsangebote

„Die Kunden und Vertriebspartner von Immac können neben den klassischen Fondsangeboten der Gruppe auch weiterhin innovative und neue Fondsprodukte rund um die Immobilie erwarten“, heißt es in der Mitteilung. Viele spannende Themen würden in den kommenden Jahren auf die Fondswelt zukommen und die Digitalisierung, das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen sowie innovative Immobilienentwicklungen das Geschehen bestimmen.

„Umso wichtiger ist es, zuverlässige und langfristig denkende Gesellschafter an Bord zu haben, die die Gruppe auf diesem Weg begleiten,“ so Marcus H. Schiermann. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.