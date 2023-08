Project Real Estate AG meldet Insolvenz an

Mit dem heute veröffentlichen Beschluss des Amtsgerichts wird Rechtsanwalt Volker Böhm aus der Nürnberger Kanzlei Schultze & Braun als vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt. Er ist auch vorläufiger Insolvenzverwalter einer der drei Project-Tochtergesellschaften, die bereits Ende vergangener Woche Insolvenz angemeldet hatten.

Die Kanzlei, der auch die vorläufigen Insolvenzverwalter der beiden anderen Unternehmen angehören, hatte bereits angekündigt, dass auch die Project Real Estate AG „kurzfristig“ einen Insolvenzantrag stellen würde. Der Antrag wurde dem veröffentlichten Beschluss des Amtsgerichts zufolge von dem Unternehmen selbst gestellt.

Noch kein Eintrag zu Project Vermittlungs GmbH

Weiterhin kein Eintrag in den amtlichen Insolvenzmitteilungen findet sich hingegen zur Project Vermittlungs GmbH (Stand 17. August, 15:00 Uhr). Diese hatte ihren Vertriebspartnern am Montag dieser Woche mitgeteilt, dass sie ebenfalls einen Insolvenzantrag gestellt habe. Sie ist die Vertriebsgesellschaft der Project-Fonds und gehört zu der Investmentschiene von Project mit Sitz in Bamberg.

Project Immobilien zählt zu den größten Projektentwicklern mit dem Schwerpunkt Wohnungsbau in Deutschland. Die Projekte werden unter anderem durch Privatanleger-Fonds von Project Investment finanziert. Insgesamt sind neben den Käufern von Wohnungen in den noch unfertigen Objekten bis zu 30.000 Fondsanleger von den Folgen der Insolvenzen betroffen. Die Pleite wird somit auch zur Belastung für die gesamte Immobilien- und Sachwertbranche.

Die Immobilien- und die Investmentschiene von Project sind formal getrennt voneinander, aber über den Gesellschafterkreis und die Projekte in den Fonds eng miteinander verbunden. Die Kooperation besteht seit 1995. Von den fünf Unternehmen der Project Immobilien Gruppe, die in einem veröffentlichten Organigramm aufgeführt werden, ist mit dem vorläufigen Insolvenzverfahren der Project Real Estate AG nun lediglich für die Project PI Immobilien Wien GmbH (mit Sitz in Wien), die für die Projekte in Österreich zuständig ist, kein Insolvenzantrag gestellt worden beziehungsweise bekannt geworden.