Vanguard: Reformen der privaten Geldanlage für mehr finanzielle Sicherheit

Vanguard schlägt eine Reihe weitreichender Reformen der privaten Geldanlage vor, die Millionen Menschen mehr finanzielle Sicherheit bringen könnte. Der neue Report „Core Components of a Successful Retail Investment System“ schätzt, dass private Sparer allein in den führenden OECD-Ländern aktuell mindestens 2,1 Billionen US-Dollar an überschüssigen Geldmitteln ungenutzt lassen.

Die Analyse legt nahe: Viele Menschen könnten ihre langfristigen finanziellen Perspektiven deutlich verbessern, wenn sie in die Kapitalmärkte investieren würden – vorausgesetzt, sie erhalten Zugang zu einer verbraucherfreundlichen und vertrauenswürdigen Anlageumgebung.

Mit den skizzierten Vorschlägen (siehe Anhang) will Vanguard politische Entscheidungsträger und Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, mehr Menschen den Weg zum Investieren zu ebnen. Dabei greift das Unternehmen auf jahrzehntelange Erfahrung mit der Verwaltung von Vermögen für mehr als 50 Millionen Kundinnen und Kunden weltweit zurück.

Forschungsergebnisse

Die Untersuchung zeigt einen weltweiten Trend: Trotz geschätzter 51,7 Billionen US-Dollar an privaten Ersparnissen in allen OECD-Ländern legen noch immer zu wenige Menschen ihr Geld am Kapitalmarkt an. Die Studie schätzt, dass allein durch eine Umschichtung von nur zehn Prozent dieser überschüssigen Barmittel in die Kapitalmärkte in den bevölkerungsreichsten OECD-Staaten zusätzliches Kapital in Höhe von 2,1 Billionen US-Dollar in die Finanzmärkte fließen könnte.

Diese unzureichende Nutzung vorhandener Ersparnisse fällt besonders in der aktuellen wirtschaftlichen Lage ins Gewicht: Angesichts alternder Gesellschaften, zunehmender Belastungen der öffentlichen Haushalte und der Verlagerung hin zu beitragsorientierten Rentensystemen wird es für Einzelpersonen immer wichtiger, selbst aktiv für ihre langfristige finanzielle Absicherung zu sorgen.

Chris McIsaac, Head of International bei Vanguard, kommentiert: „Es ist heute wichtiger denn je, Menschen dabei zu unterstützen, in ihre langfristige finanzielle Zukunft zu investieren. Unsere Forschung zeigt, dass bereits kleine Veränderungen im Anlageverhalten, gestützt durch pragmatische politische Maßnahmen, die finanziellen Perspektiven von Millionen Menschen verbessern könnten.

Unser Bericht bietet eine wertvolle Gelegenheit, gemeinsam mit internationalen Entscheidungsträgern an der Lösung der komplexen Herausforderungen zu arbeiten. Und effizientere Anlagesysteme für Privatanleger zu schaffen, die sowohl dem Einzelnen als auch den Kapitalmärkten zugutekommen.“

In der Publikation betonen die Experten von Vanguard, dass ein einzelnes politisches Instrument nicht ausreicht. Stattdessen werden Entscheidungsträger dazu ermutigt, jene Maßnahmen zu identifizieren, die am besten zu den Bedingungen ihres jeweiligen Marktes passen. Die Handlungsempfehlungen sind Teil von Vanguards umfassender Agenda, die darauf abzielt, Investitionsbarrieren abzubauen – etwa mangelndes Vertrauen, begrenzte Finanzbildung oder die Angst vor Verlusten.

Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen zählen:

Sparer durch gezielte Systemgestaltung dabei zu unterstützen, Anleger zu werden

Anlegern Beratung, Hilfestellung und Orientierung zu bieten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können

Für alle Anleger faire Bedingungen zu schaffen – durch transparente, kostengünstige Investmentlösungen

Sebastian Külps, Head of Germany & Northern Europe bei Vanguard, erklärt: „Mit unserer verbraucherfreundlichen Agenda wollen wir Hürden abbauen, die Menschen bisher vom Investieren abgehalten haben. Unsere Analyse zeigt: Viele Menschen könnten mehr aus ihrem Ersparten machen. Allein in Deutschland könnten Sparer bis zu 407 Milliarden Euro für ihre langfristigen finanziellen Ziele aktivieren – mit der richtigen Bildung, gezielter Unterstützung und einem besseren Zugang zu kostengünstigen Anlageoptionen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit politischen Entscheidungsträgern an der Umsetzung dieser Reformen zu arbeiten und mehr Menschen beim Vermögensaufbau zu unterstützen.“

Der vollständige Bericht „Core Components of a Successful Retail Investment System“ ist hier verfügbar: https://www.vanguard.co.uk/professional/research/core-components-of-a-successful-retail-investment-system