Talanx refinanziert sich mit Anleihepaket über eine Milliarde Euro

Die Talanx AG hat ein Finanzierungspaket über insgesamt eine Milliarde Euro aufgesetzt. Es besteht aus einer erstrangigen, unbesicherten Anleihe über 500 Millionen Euro, die bei institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert wurde, sowie einer weiteren Anleihe über 500 Millionen Euro aus einer Privatplatzierung.

Zeichner der Privatplatzierung ist der HDI V.a.G., Mehrheitsaktionär von Talanx. Beide Anleihen sind in Euro denominiert und mit identischen Konditionen ausgestattet. Der feste Kupon liegt bei 3,75 Prozent, die Fälligkeit am 9. April 2033.

Mit dem Mittelzufluss will der Konzern vorrangig bestehende Finanzierungen ablösen. Diese laufen am 23. Juli 2026 aus und haben ein Volumen von 1,25 Milliarden Euro. Talanx nutzt die aktuelle Transaktion damit vor allem zur frühzeitigen Refinanzierung.

Anleihen mit identischen Konditionen

Emittentin beider Anleihen ist die Talanx AG. Die breit platzierte Anleihe wurde von Standard & Poor’s mit „AA-“ bewertet und soll an der Börse in Luxemburg notiert werden. Begleitet wurde die Transaktion von Barclays, Deutsche Bank, ING, Natixis und BNP. Mit der Kombination aus Kapitalmarkttransaktion und Privatplatzierung verteilt Talanx die Refinanzierung auf zwei Bausteine und bindet zugleich den Großaktionär in die Finanzierung ein.