Schroders: Was bedeutet Stagflation für Aktienanleger?

Mit dem starken Anstieg der Energiepreise wächst erneut die Befürchtung, dass die Weltwirtschaft in eine stagflationäre Phase geraten könnte, also in eine Zeit schwachen Wachstums bei gleichzeitig hoher Inflation. Für den Aktienmarkt ist das im historischen Mittel das ungünstigste Szenario. Panik wäre dennoch fehl am Platz. Unsere Analyse zeigt, dass sich Aktien in stagflationären Phasen häufig solide entwickeln, wenn auch nicht so stark wie in anderen Phasen.

Entscheidend ist zudem, dass die Entwicklung der einzelnen Sektoren in solchen Perioden deutlich auseinanderläuft und die Unterschiede zwischen einzelnen Unternehmen zunehmen dürften. Hinzu kommt, dass die Sektorzusammensetzung den europäischen Aktienmärkten einen Vorteil gegenüber den USA verschaffen könnte. Für viele Anleger wäre dies problematisch, da die USA den globalen Markt dominieren.

Neben dem bekannten Bewertungsargument ist dies ein weiterer Grund, warum wir der Ansicht sind, dass Anleger bei passiven Ansätzen zur Anlage in globale Aktien heute vorsichtig sein sollten.

Warum stellt Stagflation eine Herausforderung dar?



Schwaches Wachstum belastet den Umsatz, weil Unternehmen und Verbraucher ihre Ausgaben einschränken. Hohe Inflation verschärft das Problem. In einer florierenden Konjunktur können Unternehmen gestiegene Kosten an die Verbraucher weitergeben. Bei schwacher Nachfrage gelingt das kaum. Stattdessen geraten die Gewinnmargen unter Druck, was die Ergebnisse weiter belastet.

Neben der Schwächung der Fundamentaldaten auf Unternehmensseite ist auch die Fähigkeit der Zentralbanken eingeschränkt, die Nachfrage durch Zinssenkungen anzukurbeln. Bei hoher Inflation wollen sie die Zinsen eher erhöhen, nicht senken. Höhere Zinsen könnten jedoch die Stagnation weiter verschärfen. Bei einer Zinssenkung könnte die Inflation weiter ansteigen. Es gibt keine einfachen Antworten.

Wie entwickeln sich Aktien in stagflationären Phasen?